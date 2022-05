Els enfrontaments entre carlins i isabelins i la revolta social que hi va haver a Avinyó a mitjans del segle XIX, en el marc de la segona Guerra Carlina, es recordaran de nou aquest proper cap de setmana en una nova edició de la Fira dels Matiners, que torna després del parèntesi forçat per la pandèmia de la covid-19. La població recuperarà les escenificacions teatrals que ompliran els carrers del nucli, al costat de les parades d’artesania i gastronomia.

El certamen manté els trets principals de les últimes edicions d’abans de la pandèmia i els mateixos escenaris, amb la plaça Major com a epicentre de la festa. Després de la presentació del llibre sobre la restauració de la Torre dels Soldats, dissabte passat, Avinyó entrarà de ple a la Fira dels Matiners aquest diumenge vinent, combinant història, comerç, gastronomia, música i danses tradicionals.

A través de diferents escenes de recreació històrica, el municipi reviurà l’època de la Guerra dels Matiners (1846-1849). Durant tot el dia, es recreen escenes de la vida quotidiana, com un mercat o un casament, i els enfrontaments entre carlins i liberals, que tenen el seu punt àlgid a la tarda amb la representació de Combat d’Avinyó, amb música en directe.

Un dels elements singulars de la fira avinyonenca és el Ball dels Llancers, un conjunt de danses creades a partir de la recuperació de cançons populars antigues d’Avinyó i que segueixen l’estil i la coreografia de les danses de llancers del segle XIX.

A més, la plaça Major i els seus voltants acolliran el mercat dels Matiners, amb parades de comerços locals i forans, artesans, antiguitats, gastronomia i productes naturals i de proximitat i es podrà veure una mostra d’artistes del municipi en diferents espais del carrer Major. També hi haurà l’habitual demostració del funcionament de la telegrafia òptica i es podran fer visites a espais singulars del municipi com els cellers de Cal Verdaguer, el jardins de la Casa Abadal o l’Espai Matiners.

Sopar gastronòmic, divendres

Com a preludi de la fira, aquest divendres tindrà lloc el 8è Sopar Gastronòmic que té com a protagonistes dos productes estrella del municipi: el porc Ral del Grup Roma-Escorxador d’Avinyó i els vins Abadal. Els cuiners Jordi Llobet i Sergi Costa realitzaran el maridatge que fusionarà cultura i gastronomia en una vetllada que acollirà el celler Abadal i que enguany tindrà com a convidada d’honor la cuinera Ada Parellada.