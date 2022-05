L’Ajuntament de Sallent vol obrir un procés de debat intern sobre els usos que haurà de donar a un cèntric solar del carrer Molí, que actualment és un descampat propietat de l’Incasòl però que es preveu que properament passi a ser municipal. El grup municipal de Fem Poble, a l’oposició, ja ha llençat una primera proposta per convertir aquest espai en una zona de lleure i cultura a l’aire lliure, que d’entrada el govern d’ERC veuria de bon ull i diu que el valorarà sense descartar modificacions i altres alternatives.

El solar en qüestió és situat al vèrtex que aquest carrer forma amb l’espai d’aparcament que hi ha a tocar del riu, sota els edificis de la Policia Local, l’Escola Municipal de Música i l’Ajuntament. És de l’Incasòl, però l’adquirirà l’Ajuntament a canvi d’un altre terreny a través d’una permuta. Encara no és efectiva, però en el darrer ple ja es va aprovar una minuta perquè tiri endavant, de manera que tard o d’hora aquest solar serà municipal (vegeu més informació al desglossat).

En aquest context, Fem Poble va exposar la seva proposta al ple, i que entre altres coses defensa pel fet que, segons fonts del partit, no requereix una despesa elevada i en canvi tindria un alt impacte social i cultural. El disseny es basa en esponjar la zona amb graderies a diferents alçades, de cara al riu, que delimitarien una nova àrea amb múltiples opcions d’ús, com a lloc de descans i trobada entre veïns però també de programació d’activitats culturals o de lleure. La intenció és que qui l’aprofiti més siguin els equipaments propers, com l’escola de música i l’esplai, per programar-hi concerts i audicions o per les activitats d’educació en el lleure. A més proposa que la façana de la Policia Local s’embelleixi amb un mural que podria homenatjar algun episodi de memòria històrica del municipi.

Tant l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, com el regidor d’Urbanisme, Miquel Estruch, expressaven ahir a aquest diari el seu compromís a valorar la proposta de Fem Poble. «Dona per diverses opcions i cal veure les necessitats i les possibilitats», apuntava Estruch, sense descartar la possibilitat de copsar d’alguna manera l’opinió dels veïns. Puntualitza que «el solar encara no és municipal», però es disposa a obrir de forma imminent un procés per analitzar i estudiar l’opció de Fem Poble, com també les alternatives que es van apuntar al ple per part de JxS, l’altre grup a l’oposició, i que plantejava la possibilitat d’aprofitar l’espai per ampliar la capacitat de l’escola de música o de la Policia Local. «Totes les propostes són benvingudes», afegia Estruch, que fins i tot planteja opcions mixtes com ara la d’un auditori a l’aire lliure per a l’escola de música, si bé deixava clar que per ara tot són propostes.

Per la seva banda, l’alcalde, Oriol Ribalta, sosté «la necessitat que es pugui eixamplar aquest espai per donar el màxim de seguretat al carrer», tenint en compte que té una forma estreta i tancada. Tampoc no descarta ampliar la zona de pàrquing.

Fem Poble defensa que amb el que planteja ja es milloraria la seguretat i també l’amplada del carrer, a banda de dotar d’un espai multiús de lliure accés a la població i aprofitar la proximitat d’equipaments com l’escola de música o l’esplai perquè puguin dur-hi a terme activitats a l’aire lliure. En aquest sentit, la regidora Clara Ferrés considera que «ara no cal construir un nou immoble, Sallent ja té tres espais que esperen que els aprofitem: Cal Bosch, Cal Sala i l’edifici de la plaça de la Pau».