El Doctor Valentí Fuster va omplir l’Auditori de Cardona i també la Fàbrica Vella de Sallent amb una conferència on va parlar de com cuidar la salut a nivell cognitiu, sota el títol "Cervells en forma", que la Fundació SHE – Fundació la “Caixa” va organitzar a les dues poblacions on està duent a terme el projecte Healthy Communities per fomentar hàbits de vida saludables.

En la conferència, que primer va fer a Cardona i després a Sallent, el Doctor Fuster va ressaltar que els factors de risc cardiovascular no només podien donar lloc a les malalties cardiovasculars identificables d'una forma més comuna, com l’infart de miocardi, sinó que també poden afectar al poder cognitiu i, per tant, al desenvolupament de malalties cerebrals com la demència. El doctor declarava que: “Al diabètic que no es cuida o a l’hipertens que no es cuida li pot baixar el flux cerebral i així es comença a alterar el poder cognitiu. Es pot arribar a desenvolupar la malaltia senil del cervell amb els mateixos factors de risc que havíem parlat amb les malalties del cor”.

El Doctor Fuster va exposar que la promoció dels hàbits saludables en edats primerenques és essencial per prevenir les malalties que es poden desenvolupar en el futur. Per això la Fundació SHE–Fundació la “Caixa” treballa amb més de 50.000 nens arreu del món educant en salut a través dels seus programes com el Programa SI! de Salut Integral. També l’avenç de les tecnologies ha estat un tret primordial per poder treure conclusions, una nova tecnologia per inspeccionar les artèries ha permès descobrir tots aquests avenços i veure que els factors de risc cardiovascular també afecten al cervell i s'hi pot fer front.

Durant l'acte també es va explicar l'estat en què es troba actualment l'estudi de salut que s'està fent a les dues poblacions per part de la Fundació que dirigeix Fuster, i al final, hi va haver un torn de preguntes per part del públic.