La consellera va visitar la finca acompanyada del president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, i d’altres personalitats, i va assegurar que es tracta de la línia d’ajuts més important que ha impulsat en els darrers anys el departament en aquest àmbit. Es preveu que beneficiï més de 600 municipis de menys de 5.000 habitants en el conjunt de Catalunya.

En concret, en podran ser beneficiaris els municipis de muntanya o pertanyents a comarques de muntanya, i també d’àrees rurals, però tots ells han de tenir una densitat inferior als 100 habitants/km2, i el seu padró global no pot superar els 5.000. La consellera va explicar que en el conjunt de Catalunya, 22 de les 42 comarques que hi ha, amb el 58% de la superfície, i el 7,9% de la població , es consideren rurals. Són municipis que requereixen d’aquesta inversió en camins «que conformen l’autèntica xarxa que vehicula el territori», va apuntar Jordà, i va recalcar la necessitat d’assegurar-ne la viabilitat «per millorar la qualitat de vida, l’activitat de l’entorn rural i la cohesió social». I tot plegat, va afegir, també amb l’objectiu «de garantir l’accés als nuclis, afavorir la mobilitat, i evitar el despoblament mitjançant un desenvolupament sostenible».

La subvenció per a totes les inversions previstes serà del 90% del cost per a municipis de menys de 1.000 habitants, del 80% per a municipis d’entre 1.000 i 3.000 habitants, i del 70% per als de més de 3.000 persones.

La consellera emmarcar l’anunci d’ahir en l’Agenda Rural de Catalunya que ha de servir de referent de les polítiques de l’administració els propers anys, i que s’aprovarà dimarts.

Un màxim de 140.000 euros per municipi en dos paquets d’actuacions

El pla d’ajuts que el departament obrirà en els propers dies es destinarà a dos paquets diferenciats d’actuacions, als que podrà optar cada municipi de forma separada. D’una banda, seran per a obres d’ampliació, millora o adequació de camins ja existents però que s’han deteriorat i això afecta la circulació i la seguretat viària; o bé actuacions més puntuals com l’estabilització de talussos, modificacions de traçat, la instal·lació de tanques de protecció, o la senyalització i pavimentació de camins de terra que donen accés a pobles habitats. De l’altra, hi haurà un paquet d’ajudes destinades a tasques de manteniment per a la conservació de la qualitat dels camins.

Cada paquet estarà supeditat a una quantitat diferent d’ajuts, que es distribuiran en base a un ordre de concurrència competitiva, en funció de qüestions com el tipus de sol·licitud o la densitat de població de cada municipi. En qualsevol cas, l’import màxim d’ajuts per al primer tipus d’actuacions no podrà superar els 100.000 euros per municipi, i per les sol·licituds que s’incloguin en el segon paquet d’accions, l’import màxim no podrà ser de més de 40.000 euros, també per a cada municipi. Fins ara, el topall eren 30.000 euros subvencionables per a cada actuació.