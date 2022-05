Des de la implantació del nou model de recollida de residus porta a porta, el 4 de maig passat, Cardona ha assolit un percentatge de reciclatge i compromís amb el medi ambient «rècords», passant del 37% al 83% en menys d’un mes, segons han informat des de l’Ajuntament. Així, el consistori «consolida la seva aposta per implementar un model d’acord amb el medi ambient, la sostenibilitat i les directrius que marquen els organismes estatals i internacionals».

Malgrat la bona acollida, el nou model de recollida de residus també genera algunes incidències, com ara trobar bosses de brossa en zones on fins ara hi havia illes de contenidors, entre d’altres. Per això, el consistori està estudiant alguns canvis en la implantació del nou model per tal de millorar el bon funcionament i l’eficiència, a partir de la recollida d’opinions de la ciutadania i comerços i botiguers. Segons apunten des del consistori, «és amb la col·laboració ciutadana, i amb la coordinació amb l’Ajuntament i l’Oficina d’Atenció al porta a porta, com s’aniran resolent aquestes possibles alteracions».

Des de la regidoria de Medi Ambient també lamenten el retard en la construcció de les illetes dels nuclis disseminats, degut a un retard per part de l’empresa concessionària. En aquest sentit, el govern municipal ja ha demanat responsabilitats i el compromís de l’empresa és que «en poques setmanes estiguin executades».

La regidora de Medi Ambient, Anna Maria Sala, valora molt positivament aquests primers dies i la bona resposta dels veïns i veïnes i reconeix que «malgrat les dificultats inicials, n’estem segurs que els efectes del porta a porta seran positius. No només per l’augment dels índex de reciclatge sinó perquè permet recuperar espai públic pels veïns i veïnes dignificant els carrers i places, retirant els contenidors de la via pública i guanyant espai per aparcament».

En aquest sentit, una de les conseqüències directes de la retirada dels contenidors és que el municipi guanyarà unes 30 places noves per aparcar. A més, a l’espai que queda lliure a la plaça del Portalet s’hi preveuen habilitar dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics.