L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha desplegat un equip de sis drons per millorar les tasques d’inspecció i control en el medi hídric de Catalunya, incloent-hi el de l’àrea central. Permetran fer vols per detectar abocaments, recollir dades de camp, observar riuades i els seus efectes, localitzar obstacles en trams de rius, comprovar l’estat de les lleres i, finalment, detectar la possible afecció que sobre les lleres estiguin provocant obres o infraestructures, entre altres tasques. Actualment hi ha 8 inspectors que ja s’han examinat i han obtingut la titulació com a pilots a distància per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA).

En les darreres setmanes ja s’han dut a terme les primeres tasques per comprovar el funcionament d’aquests drons, han sobrevolat indrets on calia tenir una perspectiva més global de les lleres, d’activitats extractives i d’alguna resclosa, entre d’altres. Aquestes eines permetran inspeccionar punts de difícil accés i disposar d’una major perspectiva en les tasques d’inspecció. Aquestes aeronaus, que han començat a operar aquest mes, estan desplegades en les demarcacions territorials de l’Agència.