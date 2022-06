La colla gegantera Els K + Sonen de Balsareny celebrarà aquest dissabte la seva desena trobada de gegants, coincidint, també, amb el desè aniversari d'ençà la seva creació. Per aquest motiu i destacant l'efemèride d'enguany, a part de la trobada que tindrà lloc a la tarda, al matí es portarà a terme un acte commemoratiu en format mostra de balls que es realitzarà en un espai idíl·lic com és l’entorn del castell de Balsareny. Una localització molt vinculada amb els gegants de l'entitat, en Bernat de Peguera i la Blanca de Bell-lloc, que representen els senyors del castell de Balsareny i els pares de Ramon II de Peguera, qui va comprar la baronia a l’any 1351.

L'acte s'iniciarà a 2/4 de 12 del matí, a l'esplanada del castell, i intercalarà actuacions de diferents entitats culturals del municipi amb la narració i interpretació teatralitzada per part d'un dels personatges típics del castell com és en Pau Bròquil i la figura d'un presentador. En la narració s’anirà desenvolupant la simbiosi entre poble i castell al llarg de la història de Balsareny juntament amb les intervencions dels Dansaires dels Pastorets de Balsareny, del ball de la faixa, de la Coral Sant Esteve de Balsareny i de les dues colles geganteres locals. Totes les obres seran interpretades en directe per la Cobla Ciutat de Girona.

A l'esdeveniment també hi participaran dos convidats d'honor, dues colles geganteres vingudes des de fora de Catalunya per a l’ocasió: els Cabuts i Geganters de Vinaròs (País Valencià) i els Geganters i Grallers de Sant Júlia de Lòria (Principat d'Andorra), que al mateix temps també seran presents a la trobada de la tarda.

A les cinc de la tarda es farà la plantada de gegants amb totes les colles participants al carrer Carrilet, davant de l’institut escola Guillem de Balsareny, i simultàniament hi haurà jocs per a tots els participants organitzats pel CAU. A partir de 2/4 de 7 començarà la cercavila per carrers i places del poble, tenint prevista l’arribada a les 8 a la plaça de l’Església, on es presentarà cada colla al mateix temps que oferirà el seu ball de lluïment, es procedirà a l'entrega de records i es clourà la diada amb el ball conjunt de tots els participants.

A l'edició d’enguany hi participaran les colles geganteres d'Aiguafreda, Balsareny, la Coromina, Lliçà d'Amunt, Navàs, Peramola, el Prat de Llobregat-Associació Delta, Puig-reig, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Fruitós de Bages, Sant Julià de Cerdanyola, Sant Julià de Lòria, Santpedor, Vinaròs i, els amfitrions, Balsareny Els K + Sonen.

En el cas de pluja els actes es traslladarien al pavelló municipal.