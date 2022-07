L’Equip d’Atenció Primària Montserrat i els ajuntaments dels municipis als quals dona cobertura s’han alineat per fer un diagnòstic comunitari de salut de la població, que té com a objectiu detectar les necessitats de salut física, mental i emocional que tenen els habitants de les localitats que abasta: Monistrol, Castellbell, Vacarisses i Rellinars. Així mateix, també s’estudiaran les entitats i els recursos comunitaris que generen salut en la població.

L’acord és fruit de les reunions que s’han dut a terme entre el referent de benestar emocional i comunitari de l’EAP Montserrat de l’ICS Catalunya Central, Aleix Hildebrandt, i les representants dels ajuntaments implicats: Olga Serra, primera tinent d'alcaldia i regidora de Sanitat de l’Ajuntament de Vacarisses; Olga Urraca, regidora d’Acció Social de l’Ajuntament de Monistrol de Montserrat; Marta Roqué, alcaldessa de l’Ajuntament de Rellinars, i Neus Palacios, regidora de Salut de l’Ajuntament de Castellbell.

Tothom s’ha compromès a dur a terme un diagnòstic comunitari de les necessitats de salut de la població, que s’iniciarà l’any vinent. Es recopilaran dades quantitatives (demogràfiques, mèdiques, entre altres) i després es realitzaran entrevistes amb grups focals de població (per edat, lloc de residència, etc.) per determinar quins actius i mancances de salut detecten. Tota aquesta informació ha de facilitar la presa de decisions per part dels ajuntaments per millorar l’estat de salut de cada una de les comunitats en què es realitza l’estudi.