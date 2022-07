L’Ajuntament de Cardona posarà en marxa enguany els seus primers pressupostos participatius, que serviran per definir quines inversions es prioritzen i es porten a terme en el proper exercici. El consistori va donar llum verda en el darrer ple municipal a les bases que han de regular aquest procediment. Es tracta d’un procés de participació ciutadana, ja implantada en altres municipis de la comarca, que en aquest cas s’iniciarà el mes de setembre amb l’objectiu de donar veu als cardonins i cardonines perquè puguin decidir en relació amb una part d’inversió dels comptes municipals del 2023 i que, per tant, s’executarà l’any vinent.

Amb aquesta iniciativa, els ciutadans tindran la possibilitat de presentar propostes i accions de millora de la vila i que passaran per un filtratge per estudiar-ne la viabilitat tècnica i econòmicai, finalment, acabar sotmetent-les a votació popular.

També es va aprovar un altre reglament amb l’objectiu de fomentar que els veïns de la població tinguin poder de decisió. En aquest cas era el del Consell de la Salut de Cardona, un òrgan participatiu que permetrà acabar de definir i consolidar les accions del Pla Local de Salut i els indicadors de salut del municipi.

En el mateix ple municipal es va aprovar, per unanimitat, la sol·licitud a la delegació territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya de l’autorització per poder celebrar el Corre de bou 2022 en el marc de la festa major, que ha de tenir lloc el proper mes de setembre. En aquest punt, l’alcalde, Ferran Estruch, va remarcar que s’està treballant des de la regidoria de Cultura i Festes per poder dur a terme una programació festiva «com sempre», després de dos anys afectats per les mesures restrictives obligades per la pandèmia.

La sessió va començar amb un canvi en la composició del ple, ja que es va fer la presa de possessió i nomenament de Jesús Garriga i Garriga (Junts per Cardona) com a regidor de l’Ajuntament, en substitució del seu company de grup Eduard Melero, qui va plegar per motius personals.