L’Equip d’Atenció Primària (EAP) Sant Joan de Vilatorrada de l’ICS Catalunya Central promou la creació d’una Taula de salut comunitària que integri els municipis de Sant Joan, Fonollosa, Rajadell i Aguilar de Segarra als quals dona servei. La voluntat és que el nou espai estigui format per professionals de la salut i la farmàcia, representants polítics, entitats del territori i la ciutadania, amb l’objectiu que esdevingui un grup estable de treball on poder compartir inquietuds i propostes de millora de l’atenció primària i planificar noves activitats de salut comunitària.

La Direcció de l’EAP i del Servei d’Atenció Primària Bages-Berguedà-Moianès, juntament amb la Comissió de Medicina Comunitària, s’ha reunit recentment amb representants dels quatre ajuntaments per tal de traslladar-los la iniciativa i adquirir el compromís de tots els municipis per treballar conjuntament en la creació d’aquesta taula. La iniciativa neix per donar resposta a les demandes de la ciutadania, però també «per explicar a la societat tota la feina que estem fent des de l’Equip; ha de ser un espai que permeti escoltar totes les veus», segons ha assegurat la directora de l’EAP Sant Joan de Vilatorrada, Elsida Montaño.

Montaño ha destacat també altres línies de treball que s’estan implementant al CAP, com ara la millora de l’atenció telefònica; la promoció de la salut comunitària; la millora de l’accessibilitat als usuaris, amb una nova organització de les unitats de treball formades ara per un professional de medicina de família, un d’infermeria i un d’atenció a la ciutadania, així com amb l’ús de noves tecnologies i canals de comunicació; i la recuperació del projecte d’atenció a la cronicitat, temes tots ells que són prioritaris per al Departament de Salut a la Catalunya Central.

Per la seva banda, la directora del SAP Bages-Berguedà-Moianès, Elisabet Descals, ha destacat «el canvi de paradigma que estem experimentant en el sistema sanitari, amb la incorporació de nous perfils i rols professionals que ens permeten optimitzar els recursos i millorar l’atenció als pacients».

Després de l’estiu, el 21 de setembre, es durà a terme una primera trobada amb professionals de l’atenció primària, representants polítics, entitats i ciutadania. D’aquest anomenat Espai d’Escolta Activa, que es desenvoluparà al Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació (CIO) Cal Gallifa de Sant Joan, n’ha de sortir constituïda la Taula de salut comunitària. La voluntat és que aquest grup estable de treball realitzi, a partir del setembre, reunions periòdiques trimestrals, cadascuna en un dels municipis implicats en aquesta iniciativa.