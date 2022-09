Santpedor engega avui la campanya per a la consulta del proper 18 de setembre sobre la recuperació o no de les vaquetes. Serà el segon cop en prop de tres anys que els veïns i veïnes del municipi són cridats a les urnes per pronunciar-se sobre aquesta activitat de la festa major. Després que la primera votació popular decidís suprimir-les, ara hi haurà una segona convocatòria motivada per una iniciativa popular que va recollir més de mil firmes. Tot i que s’esperen actes de campanya, el consistori encara no havia resolt a final de la setmana passada cap petició, tenint en compte que es poden sol·licitar via instància fins al dia 17, que és quan finalitzarà la campanya.

Els ciutadans que constin empadronats a Santpedor en la data del 20 de maig del 2022, majors de 16 anys, podran decidir d’aquí a dues setmanes si volen recuperar l’activitat de les vaquetes, que una consulta popular va decidir suprimir el novembre del 2019. Avui s’engega la campanya del procés participatiu que organitza el consistori després d’una petició popular, seguint la llei de consultes, i els participants podran respondre, el proper 18 de setembre, si o no a la pregunta: «Santpedor ha de recuperar les vaquetes?».

La votació es farà en un sol col·legi electoral, que serà la sala de Cal Llovet. S’hi constituiran tres meses electorals, cadascuna de les quals amb dues persones funcionàries de l’Ajuntament de Santpedor que faran les funcions de president/a i vocal de cada mesa, que disposarà d’una urna, del cens del procés en suport documental, paperetes, sobres i cabina per a garantir el dret al vot secret. Es podrà votar de les 9 del matí a les 8 del vespre.

A diferència de la consulta de fa 28 mesos, en aquesta ocasió el promotor no és l’Ajuntament, tot i que sí que és qui, com a institució, l’ha de convocar i organitzar i ho fa, segons han informat fonts municipals, «a través d’una comissió formada per tots els grups amb representació municipal». En aquest sentit, el consistori s’encarrega de difondre la informació del procés participatiu «sense influir en l’orientació de la resposta», i tampoc no promourà cap acte en cap dels sentits de vot. Tot i que es preveuen actes de campanya, fins a finals de la setmana passada l’Ajuntament no havia resolt cap petició per celebrar-los als espais públics habilitats que, segons les bases de convocatòria de la consulta, són la capella de Sant Andreu, l’auditori del Convent de Sant Francesc i la sala polivalent de La Nau.

Fonts municipals també han explicat que Ràdio Santpedor oferirà una programació especial amb el seguiment d’aquest procés participatiu i que es faran públics els resultats en tots els canals municipals el mateix dia de la consulta al vespre, una vegada s’hagi fet el recompte de vots.

Segona consulta en tres anys

Santpedor ja va celebrar una consulta per decidir si es mantenien o no les vaquetes de la festa major el mes de novembre del 2019. En aquella ocasió responia a un compromís de l’Ajuntament, que és qui la va promoure davant el debat que hi havia al poble sobre la continuïtat o no d’aquesta activitat. Aquella consulta va donar com a resultat la seva eliminació per un estret marge de vots, 46, que el consistori va acatar tot i no ser vinculant. D’aquesta manera, l’activitat ja no s’ha programat en les darreres tres festes majors, tot i que el 2020 la covid tampoc va permetre celebrar la majoria d’actes.

Ara, la nova consulta ve motivada per una iniciativa popular i els promotors són un col·lectiu ciutadà que, emparant-se en la Llei de consultes de setembre del 2014, va portar a terme una recollida de signatures per demanar una nova consulta. La Llei així ho permet quan fa més de dos anys que es va preguntar sobre un tema. I el que estableix és que, per sol·licitar la convocatòria, cal obtenir el suport a través de signatures del 10% del cens de més de 16 anys del municipi o de l’àrea consultada. En el cas de Santpedor, és de 6.292 persones, i els promotors van recollir més d’un miler de signatures i el febrer passat va entrar-les per registre, la qual cosa obliga l’Ajuntament, sota les directrius de la llei abans esmentada, a activar tot el procediment.

A partir d’avui els defensors i els detractors tenen quinze dies per fer campanya i convèncer a la ciutadania si cal recuperar la tradició de les vaquetes o, com ja es va decidir fa tres anys, suprimir-les del programa de la festa major.