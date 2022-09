La Diputació de Barcelona i els consells comarcals de l'Anoia, Bages, Moianè i Osona creen un programa d'activitats els caps de setmana del proper mes a les comarques de l’Anoia, Bages, Moianès i Osona. La cita tindrà lloc tots els caps de setmana del 17 de setembre al 9 d’octubre i oferirà activitats guiades per empreses locals, adreçades a tots els públic, que permetran descobrir els paisatges de tardor de les comarques que integren la marca turística de Paisatges Barcelona.

A peu, en bicicleta elèctrica o de muntanya, fent activitats de ioga o amb cavalls, tastos de productes locals i de vins... l’oferta, pensada per a tots els públics, permetrà descobrir un entorn natural i cultural molt a prop de casa. En el festival hi participen setze empreses turístiques d’aquestes comarques.

Al Bages s’oferiran activitats com una sessió de ioga a Castelladral, una ruta literària i una altra de senderisme per Montserrat, un joc de pistes a Mura i rutes en bicicleta pels boscos de Sallent i per l’entorn del monestir de Sant Benet de Bages. Entre d'altres, hi ha activitats com un tastet de natura al Moianès en una ruta que surt de Castellterçol (el proper diumenge), o una ruta literària a El Bruc amb lectura de versos sobre Montserrat, el mateix dia. El 24 de setembre, s'ha programat una caminada guiada per les Agulles de Montserrat, un joc de piestes a Moià i, l'endemà, descobrir el món de les castanyes a Viladrau i fer una visita a l'ecomuseu del Moianès.

Tota la informació de les activitats i reserves es pot trobar al blog de Barcelona és molt més, de la Diputació de Barcelona: https://blog.barcelonaesmoltmes.cat/