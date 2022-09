Santpedor tornarà a celebrar la Fira de Sant Miquel amb la normalitat d’abans de la pandèmia. El programa d’actes inclou un ampli ventall d’activitats, algunes de les quals van començar el passat cap de setmana i s’allargaran fins aquest diumenge, amb el plat estrella de la fira de productes naturals i ecològics als carrers del barri antic, amb músics i artistes al carrer.

La novetat del diumenge és que la fira de productes naturals i ecològics, que se celebra en el marc de la Fira de Sant Miquel, comptarà amb un espai infantil al carrer Passeig, on hi haurà mercat infantil, jocs de construcció Kapla i un planetari. A banda, també s’han programat contes infantils tant al matí com a la tarda a la placeta de Cal Clarassó.

D’entre els diversos actes culturals programats, també destaquen el concert d’Electrobacasis i l’obra teatral La dona del segon tercera, amb Àurea Márquez. Les entrades es poden comprar a l’Ajuntament o a través de codetickets. També està prevista la inauguració de l’exposició VI_suals al Convent de Sant Francesc, amb la col·laboració de la DO Pla de Bages, un taller d’art teràpia i una visita teatralitzada pel voltant de la Séquia, entre d’altres.

Com ja és habitual, les entitats del poble tindran protagonisme durant tot el cap de setmana, amb parada a la fira i mostres de cultura popular com la trobada gegantera, la diada castellera o el correfoc. Les foodtrucks a Cal Llovet i la taverna popular de la Fira a la placeta del Born oferiran menjar, beguda i propostes musicals divendres, dissabte i diumenge. El mateix diumenge a alguns dels restaurants del poble es podrà gaudir del menú de fira, la tradicional cabra estofada però adaptada a la cuina d’avui.