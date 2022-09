El Bages ha iniciat el procés per dotar-se d’un nou Pla Estratègic de Turisme, un document que ha de definir les línies d’actuació en matèria turística per als propers anys. L’actual pla estratègic es va redactar l’any 2017 i tenia com a horitzó l’any 2020. Ara, en un escenari postpandèmia, es planteja la necessitat de revisar en profunditat aquest document, fer una valoració de tot allò que s’ha assolit al llarg d’aquest temps, incorporar noves visions o línies de treball i recollir les aportacions dels diferents agents del sector turístic.

La primera acció per revisar el pla ha estat una sessió de treball interna amb un grup reduït de representants de les empreses amb més activitat turística a la comarca, que ha estat conduïda per membres de l’empresa encarregada de dinamitzar el procés de revisió del pla estratègic. En aquesta sessió s’han plantejat diferents reflexions al voltant del turisme al Bages, com per exemple si la comarca és una destinació de turisme cultural, gastronòmic o rural, quins són els segments de turisme que hi predominen, cap on s’han d’orientar les accions de promoció, o com ha de ser la col·laboració entre els agents públics i privats.

El dia 24 d’octubre hi ha previst fer una altra sessió, aquesta vegada amb tots els agents turístics de la comarca, amb l’objectiu de recollir les seves idees i opinions de cara al nou Pla Estratègic de Bages Turisme.

El president de Bages Turisme, Eloi Hernàndez, anima el sector turístic de la comarca a participar en aquest procés de revisió del pla: «Volem comptar amb la implicació dels professionals i les empreses dedicades al turisme, que són els que millor coneixen les necessitats de les persones i els interessos de les persones que ens visiten». També afirma que ha de servir «perquè el Bages pugui fer un pas endavant en matèria de turisme, consolidar la bona feina de projecció i posicionament turístic que s’ha fet els darrers anys, amb valors tan destacables com són el Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central i la Ruta del vi de la DO Pla de Bages».

El pla actual tenia com a objectius situar el turisme com un dels fonaments del desenvolupament de la comarca; configurar el Bages com un conjunt de destinacions cooperatives de qualitat amb el segell del Geoparc com a eina diferencial; facilitar la creació de productes turístics especialitzats i diversificats orientats cap a una demanda de qualitat tant nacional com internacional; consolidar Bages Turisme com l’ens de referència en la planificació i gestió del turisme; i apostar per les noves tecnologies.