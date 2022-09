Santpedor ha programat per a aquest cap de setmana l’escape room ‘La revolta dels rabassaires’, un joc de pistes interactiu coincidint amb l’època de verema. El joc vol traslladar els participants a l’any 1923 per posar-los a la pell dels i les vinyaires de Santpedor i enfrontar-los al repte de fer una verema, combatre els terratinents i omplir la bota de vi.

Els participants hauran de resoldre diferents proves físiques i desxifrar enigmes a través d’un app i un mòbil per grup, tot plegat dinamitzat per personatges caracteritzats com a santpedorencs de fa cent anys.

Amb punt d’inici a la plaça del Sindicat, l’escape room té una durada aproximada d’una hora i mitja i es podrà fer tant dissabte com diumenge per a grups de 3 a 5 persones. L’activitat, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i el desenvolupament de la start up bagenca Gaudire, és gratuïta però cal inscripció prèvia.

La proposta s’engloba dins la iniciativa de les regidories de turisme i patrimoni de donar a conèixer els atractius del poble a través d’un servei regular de visites i rutes guiades dels elements patrimonials, naturals, històrics i emblemàtics de Santpedor. La visita coincideix sempre amb els dissabtes de plaça, cada primer dissabte de mes, que compten amb el mercat de proximitat i el mercat de la rampoina a la plaça Gran U d’Octubre.