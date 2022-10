Sant Fruitós de Bages instal·larà càmeres de vigilància en algunes de les àrees de reciclatge del municipi per tal de detectar que els veïns i veïnes en facin un ús correcte i evitar d’aquesta manera l'incivisme.

Els dispositius estaran connectats remotament i enregistraran de forma continuada l'ús que es fa d'aquestes àrees, el que permetrà imposar sancions a aquelles persones que llencen les escombraries a fora o abandonen voluminosos. La instal·lació d’aquests dispositius és previst que es realitzi durant les properes setmanes.

Un gran nombre d’actituds incíviques

L'Ajuntament ha detectat un gran nombre d'actituds incíviques i s'han obert diferents expedients sancionadors a través de la feina que han realitzat la Policia Local i els agents cívics. Tot i això, segons fonts municipals, aquest incivisme persisteix i crea un greu problema de salubritat, a banda de l'encariment que suposa en la recollida i neteja de les zones.

Per tal de reforçar aquesta actuació, en alguns punts on s'ha detectat un problema més reiterat, s’han col·locat plafons de grans dimensions que informen sobre l'import de les sancions, que poden arribar als 1.500 euros. Algunes d’aquestes infraccions són dipositar residus en contenidors que no els corresponen, fer malbé els contenidors o moure'n la seva ubicació, abandonar residus fora dels contenidors, abocar residus prohibits i/o perillosos o no comunicar el lliurament d'un residu voluminós.

En aquest sentit, l’Ajuntament de Sant Fruitós recorda que no està permès abandonar cap mena de residu a la via pública i és obligatori utilitzar els contenidors corresponents o la deixalleria municipal. En cas de necessitar desfer-se d'objectes voluminosos, cal trucar al 93 878 97 00 per tal de sol·licitar aquest servei especial de recollida.

El consistori assegura que «la implicació de tota la ciutadania és imprescindible per protegir l'entorn urbà, preservar el medi ambient i assegurar la salut de les persones».