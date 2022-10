A partir del 12 d’octubre, es reprèn el servei de la línia M12 del Bus Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, que va des de Terrassa fins a Castellbell i el Vilar passant per Rellinars, com a servei a demanada els caps de setmana i festius. Els dies feiners funciona com a línia regular. El transport a la demanda és un servei públic que té un recorregut i uns horari establerts, però que només es presta si abans s’ha reservat, per la qual cosa no funciona si no hi ha reserves, amb el consegüent estalvi de recursos i emissions.

Els usuaris que estiguin interessats a utilitzar aquesta línia els caps de setmana i festius caldrà que, en primer lloc, es descarreguin l’app gratuïta al web «El meu bus DX», disponible per a Android i iOS. Per reservar el trajecte, hauran d’escollir la parada d’origen i el destí i seleccionar la data i l’hora. Tot seguit, l’usuari rebrà un QR que és el que haurà de mostrar al conductor quan pugi a l’autobús. Les reserves via app es poden fer fins a una hora abans del servei. A banda de l’app o web, també és possible reservar de dilluns a divendres feiners entre les 8 i les 17 h trucant al telèfon 937 780 088. La reserva és gratuïta i, un cop a l’autobús, caldrà validar el títol integrat o bé pagar el servei en efectiu. L’altra línia de bus del parc , que va de Terrassa a Mura i Talamanca passant per Coll d’Estenalles, continua oferint servei regular els festius i caps de setmana.