Castellbell i el Vilar va commemorar aquest diumenge els 130 anys de la inauguració de l’antic cremallera de Montserrat, que en aquell moment unia aquest municipi amb Monistrol i el santuari. L’acte va comptar amb un recorregut per l’antic traçat del cremallera, una exposició fotogràfica des dels inicis fins a la clausura, l’any 1957, i un vermut per a tots els assistents.

La jornada, organitzada per l'Associació Amics Església de la Bauma va començar a la plaça de l’Església de la Sagrada Família de La Bauma de Castellbell i el Vilar amb la benvinguda per part del president de l’entitat, Francesc Devant, a tots els assistents, entre els quals hi havia representants de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, amb l’alcaldessa Montserrat Badia, l’alcalde de Monistrol de Montserrat, Joan Miguel, el responsable d’Explotació Cremallera de Montserrat, Ferran Gallego, i el president de l'Associació Amics del Cremallera de Montserrat, David Blasco .

Tot seguit, es va fer un recorregut per l’antic camí comentat per David Blasco, que va anat explicant en diferents punts de la infraestructura la història relacionada amb el cremallera durant els anys del seu pas pel municipi de Castellbell i el Vilar. Un cop acabat el recorregut, la celebració es va completar amb una visita a l'exposició de fotografies de l'antic cremallera que hi ha al centre cívic de La Bauma i un vermut.

La commemoració dels 130 anys de la inauguració de l’antic cremallera de Montserrat, que va tenir lloc el 6 d’octubre de 1892, era una iniciativa de l’Associació Amics Església de La Bauma, que des de fa anys treballa per la rehabilitació i reconeixement de l’antic traçat (declarat Bé Cultural d’Interès Local), que va quedar en desús com a infraestructura ferroviària quan va deixar de funcionar i es va desmantellar. L’acte va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i El Brogit.