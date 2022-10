Navarcles estudiarà durant les pròximes setmanes les propostes dels veïns que han participat en la consulta pública sobre el futur urbanístic de l’espai fabril que havia ocupat l’antiga Dresca, una zona en desús des que s’hi va aturar l’activitat industrial l’any 2008. El procés participatiu, que es va celebrar des del 15 de juliol fins al 15 de setembre, ha permès recollir suggeriments sobre els usos que podria tenir aquest àmbit, entre els quals destaquen la creació de zones verdes o la conservació d’algunes naus per acollir equipaments municipals.

De fet, les aportacions dels veïns coincideixen amb el plantejament base de l’Ajuntament, que vol convertir aquests terrenys, de més de cinc hectàrees, propietat d’entitats bancàries i del mateix consistori, en una zona verda, residencial i d’equipaments. En concret, l’avantprojecte preveu destinar un 40% a la zona residencial, amb 241 habitatges, un terç de l’espai restant al sistema viari i un 20% a espais lliures, com parcs infantils, places o jardins, mentre que l’espai restant seria per als equipaments.

Aquest plantejament, però, només és un punt de partida sobre el qual l’Ajuntament va convidar els veïns a aportar idees a través de la consulta popular. Amb les propostes sobre la taula, la regidora d’Urbanisme, Laura Castell, comenta que, malgrat que la participació ha estat força baixa, «les diferents iniciatives dels veïns ens refermen en el nostre esquema inicial, ja que la majoria de participants es mostren a favor de la creació d’espais verds per passejar o fer esport a l’aire lliure». També remarca que, en alguns casos, es planteja la possibilitat de conservar alguna de les antigues naus industrials per convertir-la en un equipament municipal, una proposta que contrasta amb el plantejament del consistori d’enderrocar els complexos fabrils.

El pas següent serà valorar les propostes dels veïns per mitjà dels tècnics municipals per tal de començar la redacció del projecte, que haurà de definir algunes qüestions urbanístiques, com ara la mobilitat viària a l’entorn i la ubicació i la distribució dels espais lliures i equipaments. Posteriorment, el projecte se sotmetrà a exposició pública per tal que els veïns tinguin l’oportunitat de presentar-hi al·legacions, abans de presentar-lo a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya central, per obtenir l’aprovació definitiva.

A partir d’aquest moment, l’alcaldessa de Navarcles, Alba Pérez, explica que començarà la fase dedicada a buscar el finançament per impulsar un projecte «de futur per al poble». Pérez posa en relleu que l’adequació de l’espai fabril permetrà «crear una gran zona verda per als veïns, amb una àmplia oferta d’habitatges socials, que oferirà una millor connectivitat entre el barri de Sant Bartomeu i el nucli de Navarcles, donant valor a la zona de la riera». Amb tot, considera que en els pròxims anys esdevindrà «un dels punts neuràlgics del municipi».

Aquesta reforma urbanística ha d’incloure la requalificació dels terrenys per part de l’Ajuntament, amb la idea de transformar el seu ús d’industrial a residencial. Mentre no es produeixi aquest pas, el consistori mantindrà suspès l’atorgament de noves llicències en aquest sector fins al juliol de l’any 2023, per tal d’evitar l’adquisició d’aquests terrenys per destinar-los a alguna activitat incompatible amb els usos que es plantegen. «En aquest espai no hi volem cap indústria», reitera l’alcaldessa, i posa de manifest la voluntat de convertir l’antiga zona industrial en «un espai per a la vida comunitària».