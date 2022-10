Tot va sorgir de la proposta de les entitats Associació Cogulló (Ateneu Republicà) i la Federació Local del sindicat CGT de Sallent. Des de l’àrea de Memòria Històrica, juntament amb l’Arxiu Municipal i tècniques de l’Ajuntament, van recollir aquesta petició i van iniciar una recerca per explicar de manera detallada qui va ser. Layret va ser un advocat i polític català, defensor del moviment obrer i la classe treballadora, que va viure entre el 1880 i 1920. Va ser assassinat en mans de l’organització carlista Sindicats Lliures. Un assassinat que en la seva època va tenir més repercussió de la que es podia esperar. Layret, però, no és la primera vegada que és reconegut a Sallent. El 1931, durant les Enramades de Sallent, ja es va inaugurar una plaça amb el seu nom. Tot plegat, però, va quedar en l’oblit quan durant la Guerra Civil el seu nom va desaparèixer. És per això, doncs, que aquest acte ha volgut recuperar la memòria històrica del poble.

L’acte ha estat amenitzat per Sergi Dantí i Kike Urbieto del col·lectiu brigada Intergeneracional. El duet ha cantat un seguit de cançons reivindicatives tot acompanyats per les seves guitarres i acordió. En l’acte també ha parlat l’historiador de l’ateneu republicà el cogulló Francesc Serra. Ha fet 5 cèntims de la vida de Frances Layret i ha explicat el seu activisme i la seva complicitat amb Lluís Companys. De fet, l’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha explicat que han fet coincidir l’aniversari de la mort de Lluís Companys amb la inauguració de la plaça, ja que va ser el mateix Companys qui la va inaugurar en el seu dia. Per altra banda, el director dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a la Catalunya Central Ferran Octavi Martínez Verdú, també ha parlat sobre l’exili i l’assassinat de Leyret. Ha assegurat que “a Sallent les idees de Leyret encara segueixen vives”. Tot plegat en un acte conduït per la sallentina Teresa Padullés.