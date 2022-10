L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages començarà aquesta tardor els treballs d’ampliació del cementiri per tal de dotar el municipi d’un equipament amb més capacitat, més modern i amb espais enjardinats. El projecte preveu la construcció d’un nou bloc de 90 nínxols per respondre a les necessitats que hi ha a la població. Paral·lelament a l’ampliació i la millora del cementiri, el consistori treballa per trobar un espai a l’interior del poble on poder ubicar-hi un tanatori.

El consistori de Sant Fruitós preveu solucionar la poca disponibilitat de nínxols que hi ha al municipi amb l’ampliació i millora de l’actual cementiri i aquesta tardor iniciarà la primera fase d’obres. Mentrestant, els serveis tècnics municipals continuen treballant també per trobar una ubicació on poder fer un tanatori, després del fracàs del projecte que es preveia fer al costat del cementiri.

Segons l’alcaldessa de Sant Fruitós, Àdria Mazcuñán, a banda d’ampliar el nombre de nínxols del cementiri, el tanatori és també una «necessitat important» del municipi i s’està «buscant l’espai idoni i la dotació pressupostària per tirar-lo endavant». L’Ajuntament treballa amb la idea de trobar un emplaçament a dins del poble per facilitar l’accés a les instal·lacions. Per ara, ja ha descartat dos solars «on prevèiem que es podia fer, però al final no ha sigut viable per diferents motius» i continua «fent recerca».

Quant a l’ampliació del cementiri, l’actual equipament es troba en una parcel·la de gairebé 20.000 metres quadrats al costat de la carretera de Berga. Actualment, disposa d’una zona de nínxols distribuïts entorn del parc central, i dues zones més als laterals de l’edifici principal, que es van construir posteriorment i que actualment han arribat al seu límit de capacitat. El projecte que és a punt de començar a executar-se preveu la construcció d’un nou bloc de 90 nínxols d’una sola planta que quedarà connectat amb l’edifici actual a través d’una escala.

En aquest primera fase de treballs, el projecte també inclou la reparació de les actuals estructures de nínxols, que a causa del pas dels anys presenten algunes patologies associades a humitats. En fases posteriors el projecte també planteja com hauria de ser el futur d’aquest equipament, tenint en compte el creixement previst de població, la diversitat religiosa del municipi i les necessitats que poden sorgir en un futur.

En aquest sentit, es projecten noves zones com la construcció d’un mòdul de nous columbaris en un entorn verd i enjardinat, i també una zona de columbaris ecològics, directament al sòl, vista la creixent demanda dels darrers anys en aquest sentit. També es preveu la creació d’una zona apartada dins el recinte que permeti ampliar l’oferta de sepultures a terra.

El projecte també preveu la construcció d’una graderia enjardinada entre les actuals estructures i el nou mòdul previst, que serviria per poder celebrar cerimònies de forma íntima. Finalment, també es planteja la delimitació d’un espai dins el recinte, per a la creació d’un memorial per al dol perinatal. Aquest s’ubicaria en una zona delimitada en un entorn natural generant un espai íntim i acollidor. Pel que fa a noves construccions es planteja la necessitat de construir un nou mòdul de banys accessibles per a tots els usuaris del recinte i la futura ampliació de l’aparcament per dotar-lo de més capacitat.