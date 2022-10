L'Ajuntament de Súria ha anunciat aquest dijous els guanyadors del sorteig de kits d’estalvi energètic, realitzat en el marc de la Setmana de l’Energia Sostenible d’enguany. Els números afortunats han estat els següents: 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, i 150.

Les persones guanyadores podran recollir el kit fins al divendres 4 de novembre a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de la Casa de la Vila, en horari d’atenció al públic. Caldrà portar-hi el resguard de la butlleta. En cap cas no es podrà sol·licitar la substitució o el canvi del kit, ni tampoc el seu equivalent en diners. Les persones que no puguin recollir el premi entre les dates esmentades, ho hauran de comunicar per tal de fer-ne la reserva. La comunicació es podrà fer mitjançant un missatge de correu electrònic a l’adreça suria@suria.cat o una trucada al telèfon 93 868 28 00 en horari d’atenció al públic.

Els kits d’estalvi energètic contenen el següent material:

Una bombeta LED 10 W i casquet E27.

Una regleta de tres presses.

Un programador endollable i regulable per hores.

Un rivet de 6 metres de cautxú per a portes i finestres amb adhesiu, d’una amplada mínim de 2 mm.

Un rivet amb raspall de 5 metres per a finestres i portes, autoadhesiu i de fins a 7 mm.

La Setmana de l’Energia Sostenible va tenir lloc entre els dies 10 i 15 d’octubre, amb diferents activitats d’informació i sensibilització. Les butlletes del sorteig es van recollir en un punt informatiu instal·lat a la plaça de la Serradora.

L’organització de la Setmana va anar a càrrec de l’àrea municipal de Medi Ambient, amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Institut Català d’Energia (Incaen).