El Departament de Salut ha completat el desplegament de nous rols professionals a la Catalunya Central en l’àmbit de l’atenció primària. Així ho afirma el CatSalut, que concreta que en aquest temps s’han incorporat fins a 43 professionals en els àmbits de la salut mental i l’alimentació per tal de treballar problemàtiques que hi estan associades des d’una perspectiva comunitària. A més, ha anunciat la incorporació, abans d’acabar l’any, dels primers professionals en l’àmbit de la fisioteràpia.

Segons detalla el departament, els 43 professionals s’han distribuït entre 38 centres d’atenció primària de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, dels quals 28 són el que s’ha anomenat referents de benestar emocional i comunitària, mentre que els 15 restants són dietistes-nutricionistes.

La funció principal dels primers és detectar les necessitats de la població així com factors de risc psicosocial i promoure el benestar emocional de la comunitat, treballant en xarxa amb els diferents agents i actius de la comunitat. A la Catalunya Central, aquest primer any ha permès als referents d’aquest àmbit conèixer els equips d’atenció primària on s’han integrat, així com també l’entorn on interactuen i han començat a desenvolupar diferents activitats.

El nombre d’activitats en l’últim any ha experimentat un augment notable i a finals d’agost se’n van registrar ja més de 800 realitzades: 778 comunitàries i 45 de grupals. Pel que fa a la temàtica de les activitats, i per ordre decreixent, destaquen les de salut mental i benestar, seguides per les de salut i escola, activitat física i alimentació saludable, envelliment saludable i drogues i altres addiccions.

Pel que fa a les dietistes i nutricionistes, el seu objectiu principal és millorar l’estat nutricional de la població i fomentar hàbits alimentaris saludables i sostenibles en la comunitat, prevenir i tractar malalties adaptat a diferents necessitats i entorns. Donen suport a altres professionals de l’equip d’atenció primària responen interconsultes entre professionals i atenen casos grupals. En casos puntuals presten atenció individual. No tenen una població assignada ja que actuen en l’àmbit comunitari.

Segons les dades facilitades pel CatSalut, en el darrer any, s’han realitzat un total de 682 activitats amb participació del dietista-nutricionista a la Catalunya Central: 435 a les comarques del Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès, 136 a Osona i 94 a l’Anoia. D’aquestes, destaquen les activitats relacionades amb la salut mental i el benestar, seguides per les d’activitat física i alimentació saludable, salut i escola i envelliment saludable en darrer lloc.

A la regió, més de la meitat de les visites han estat de forma presencial (53%), un 40% telefòniques i la resta, visites domiciliàries i interconsultes (7%).