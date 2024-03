L’Ajuntament del Pont de Vilomara disposa d’una diagnosi exhaustiva sobre l’estat dels seus carrers que li ha de servir per planificar actuacions de millora de l’asfalt allà on doni problemes. És el resultat d’un sistema innovador i pioner al Bages que ha permès escanejar, fotografiar i elaborar un mapa amb els desperfectes que hi ha en tots els vials del nucli urbà, i també del nucli de Rocafort i les urbanitzacions de River Park i Marquet Paradís.

El treball s’ha encarregat a l’empresa barcelonina Sotavia, que ha dissenyat el sistema d’escaneig per a la detecció automàtica dels desperfectes mitjançant un vehicle equipat amb dues càmeres que identifiquen i fotografien les parts malmeses. A partir d'aquí, el sistema genera un mapa amb la posició exacta dels desperfectes i els seus amidaments, tant de llargada, com d’amplada i profunditat, així com el dia i l’hora de la captura. A més, el mapa indica la gravetat del dany segons uns paràmetres preestablerts amb els colors groc, taronja o vermell, que poden servir d’orientació a l’hora de prioritzar les possibles reparacions. «És una informació del tot imparcial i objectiva, que no depèn de l’opinió d’un tècnic o del polític de torn», sosté Martí Regué, de l’empresa Sotavia. Explica que aquest sistema detecta fins a 13 patologies a l’asfalt, des de forats, fins a esquerdes, roderes, o fins i tot tapes de clavegueram enfonsades. Quant als punts més afectats, diu que solen ser polígons industrials o vials per on transiten camions de gran tonatge, així com zones amb arbrat on les arrels acostumen a aixecar l’asfalt.

Un sistema innovador

Sotavia opera des del 2018 a Catalunya, el País Basc i el País Valencià, on ha donat servei a una quarantena de municipis, entre els quals hi ha el Pont de Vilomara, que ha estat el primer de la comarca i el segon de la Catalunya Central després dels Hostalets de Pierola. Al Pont ha necessitat tres setmanes per recórrer tots els carrers, amb un treball de camp que s’ha realitzat durant les nits, i fa només uns dies que l’Ajuntament disposa del mapa d’escaneig amb les conclusions. És una operació tan recent «que encara no hem pogut valorar els resultats», apunta l’alcalde del Pont de Vilomara, Enric Campàs, si bé té clar que aquest document ha de servir de base per a les futures actuacions de millora de carrers, que és un dels objectius que s’ha marcat el govern municipal per aquest mandat.

Fins ara, la detecció de les possibles problemàtiques en el sistema viari «el fèiem trepitjant poble, i ho seguirem fent», diu Campàs, però s’ha volgut contractar aquesta empresa amb la idea de dur a terme actuacions «més contundents» a mitjà termini. I és que, amb aquesta diagnosi «tenim una imatge més global i un informe objectiu de l’estat dels nostres carrers, i això ens permetrà establir prioritats», sosté l’alcalde.

La descoberta, en una fira

L’empresa Sotavia va néixer a partir de la seva participació en el programa d’innovació BCN Open Challenge, que li va servir per implementar per primer cop el nou sistema d’escaneig que havia dissenyat, i ho va fer pels carrers de Barcelona. L’Ajuntament del Pont de Vilomara en va fer el descobriment a la fira Municipàlia de Lleida, i s’hi va interessar per poder tenir una diagnosi completa i detallada de la salut dels seus carrers. «Ara l’haurem d’analitzar i veure quines partides hi destinem i en quins llocs», diu Campàs, que no descarta realitzar un nou escaneig d’aquí a uns anys.