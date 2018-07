El Baxi torna a ser oficialment ACB

El Baxi Manresa tenia apuntada a l'agenda la data d'ahir com un dia important: l'ACB havia de confirmar el seu retorn a la Lliga Endesa. Després del descens esportiu de l'estiu passat, i d'un any llarg i dur a la LEB Or, l'equip s'havia guanyat el dret a tornar. Calia reafirmar-ho als despatxos, i ahir ho van fer també la resta de clubs de la competició, que van donar el vistiplau tant als manresans com al Breogán, el campió de la lliga regular de la LEB.

«Tots dos clubs havien aconseguit plaça d'ascens des de la LEB Or la temporada 2017-18 i havien presentat la documentació i les quantitats necessàries dins el termini per a la seva inscripció a la competició, que van ser analitzades favorablement pels auditors i la pròpia ACB», va explicar l'Associació de Clubs en un comunicat. «Presentats aquests estudis a l'Assemblea, els clubs han votat de forma unànime la seva entrada a l'Associació», afegia la nota sobre el retorn del Baxi a l'elit.

El president del Baxi, Josep Sàez, i el gerent del club, Carles Sixto, van asistir en directe a la confirmació del retorn del club a la màxima categoria. Ho van fer acompanyats dels responsables del Breogán. Però en el cas manresà, aquesta confirmació era un tràmit, perquè la real havia arribat feia dies, per dues bandes.

Primer de tot, el club va anunciar el seu nou patrocinador, Baxi, que es va comprometre amb el Manresa un cop es va segellar l'ascens esportiu. A partir d'aleshores, es va començar a construir un projecte esportiu de futur. I el segon moviment que va confirmar el retorn va arribar en forma de fitxatge: l'anunci oficial de la incorporació de Ryan Toolson com a nou jugador manresà, amb la prova evident que el Baxi Manresa tornava a ser ACB de ple dret: l'escorta nord-americà és un jugador de nivell i de caixet.



El retorn de dos clubs històrics

En confirmar-se la notícia, l'ACB es va afanyar a destacar que tornen a la competició dos clubs amb gran història a la lliga. Entre els dos sumen 2.174 partits a l'elit del bàsquet estatal. Manresa, per exemple, és un dels set únics campions, mentre que Lugo té una llarga tradició de bàsquet i el seu pavelló, com s'ha demostrat a la LEB Or, s'acostuma a omplir amb un públic molt fidel.

Les xifres del Baxi Manresa respecte a la història de la lliga són notables: és el sisè club amb més partits (1.414), entre Lliga Nacional (344) i Lliga ACB (1.070). A més, és un dels set únics clubs que s'ha proclamat campió, fa just 20 anys, al costat del Barça, el Madrid, el Joventut, el Baskonia, el València i l'Unicaja.

El Baxi Manresa recupera la categoria només un any després d'haver-la perdut. En canvi, el seu company de viatge en aquest ascens, el Breogán, ha estat 12 anys absent de l'ACB després del seu últim descens esportiu. El club gallec és el dotzè a la taula històrica de partits, amb 760, dels quals 156 són a Lliga Nacional i 604, a l'ACB.



La felicitació dels rivals

El retorn de Manresa i Lugo com a ciutats a ACB va ser molt ben rebut per la resta d'equips de la competició. «Benvinguts de nou a l'ACB, Breogán i Manresa! Ens veiem molt aviat, aneu fent-nos lloc que els nostres aficionats estan desitjant visitar-vos!», piulava el Fuenlabrada.

L'Estudiantes escrivia a Twitter que s'alegrava molt «de tornar a viatjar a Lugo i Manresa. ¡Bentornats!». El Gran Canària recordava que «tocarà tornar a Lugo i Manresa aquest curs. Benvinguts de nou, Breogán i Bàsquet Manresa!». I l'Andorra piulava en català i en gallec: «Ens tornem a veure, Bàsquet Manresa. Sort. Vémonos de novo, CB Breogan. Sorte». I el Múrcia donava als dos equips la benvinguda: «Ens veiem aviat».