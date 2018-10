Renfroe i el Baxi assalten Madrid

En la primera prova de foc de la temporada, el Baxi Manresa no va decebre. Els manresans van tenir el debut somiat a l'ACB en un partit molt igualat que es va decidir en un final trepidant. Alex Renfroe va ser l'heroi dels manresans després d'anotar la cistella decisiva a 1,5 segons del final.

L'inici va ser immillorable per al Baxi, amb tot l'equip molt endollat i encertat en el llançament. En dos minuts de joc, els manresans van aconseguir un parcial de 0-11 que va obligar el tècnic de l'Estudiantes, Josep Maria Berrocal, a demanar temps mort.

A la sortida del primer minut local, l'Estudiantes va trobar en el seu pivot Jankovic el referent ofensiu que necessitava. El serbi va anotar la primera cistella col·legial i els cinc primers punts del seu equip, però els manresans van mostrar molta solidesa defensiva, liderats per un actiu Renfroe.

L'actitud dels manresans va ser impecable durant tot el partit. Malgrat que el Movistar Estudiantes va anar de menys a més en el primer quart, el Baxi va demostrar un gran joc col·lectiu, amb una circulació de la pilota molt fluïda i trobant sempre la millor opció en atac. En canvi, el joc dels col·legials en atac es basava en jugades individuals.

L'entrada dels dos jugadors del planter local, Darío Brizuela i Édgar Vicedo, va donar energia a l'Estudiantes, que a poc a poc es va anar trobant amb el seu joc. Al tram final del primer quart, el Baxi va disminuir els seus percentatges en el llançament (4/11 en triples) i el resultat es va igualar.

A l'inici del segon quart, un triple de Suton posava per primera vegada els col·legials per davant en el marcador. La primera cistella manresana va ser del debutant a l'ACB Cady Lalanne. L'haitià va treballar molt bé en el rebot però es va mostrar molt ansiós en atac. Les ganes de fer-ho bé el van superar una mica, encara que va ajudar sota els taulells.



Experiència en els moments clau



Brizuela va liderar els locals en el segon quart (vuit punts). El jugador del planter va contagiar d'energia els seus companys i l'equip va millorar, especialment en defensa. El Baxi va ser capaç de frenar el bon moment de l'Estudiantes gràcies a l'aparició dels veterans Ryan Toolson i també d'un omnipresent Renfroe.

Un segon quart en què l'entrada de la segona unitat manresana, integrada pels jugadors més joves i molts d'ells sense experiència a la lliga, es va notar. En aquest moment, els veterans van agafar les regnes per mantenir l'equip dins el partit.

Malgrat aguantar els millors moments dels locals, els manresans van tornar a reduir percentatges a final del segon quart (27% en llançaments de tres) i l'Estudiantes ho va aprofitar per obtenir la màxima diferència del partit al descans (41-36). Una de les dades més significatives del primer temps va ser que l'Estudiantes va visitar 14 vegades la línia de tirs lliures per només una del Baxi Manresa.

Saber patir per guanyar



La segona part començava de la mateixa manera que finalitzava la primera. El Baxi no arrencava amb bon peu i els madrilenys eixamplaven la diferència amb un parcial de 7-2. Nik Caner-Medley, el millor dels locals amb 18 punts, es va entonar després d'una primera part molt fluixa. Els rebots defensius van ser tot un mal de cap per als manresans en el tercer quart. A més, els homes de Peñar-roya van entrar en una dinàmica de pilotes perdudes preocupant.

La defensa visitant es va desajustar i la concentració del principi de partit s'havia perdut. Caner-Medley seguia molt entonat en atac però, malgrat tot, el Baxi no marxava del partit. I, en bona part, ho feia gràcies a l'aparició d'un debutant a la lliga com Gabriel Lundberg. El danès va anotar quatre punts consecutius i es va mostrar molt actiu en defensa.

En el darrer quart, el ritme d'anotació va disminuir. Les defenses van incrementar la duresa. Les constants faltes assenyalades pels àrbitres van escalfar el públic i el matx va guanyar en tensió i emoció. En aquest escenari, l'haitià Lalanne va demostrar que és un jugador de partits calents i va aparèixer per posar l'equip per davant amb dues cistelles seguides.

El partit entrava al darrer quart en el seu punt més àlgid. Brizuela i Caner-Medley seguien sent els referents ofensius dels locals, però la defensa bagenca els impedia anotar amb facilitat. Renfroe es va posar l'equip a l'esquena i es va convertir en el seu motor, tant en atac com en defensa. Un darrer quart en què també va aparèixer el capità Álvaro Muñoz, el qual va anotar quatre punts seguits i el Baxi va arrencar el darrer quart amb un parcial de 0-14 que el va situar vuit punts per sobre.

L'Estudiantes no havia dit la seva última paraula i es col·locava a tres punts a falta d'un minut per al final. Un darrer minut que l'equip va saber gestionar molt bé, tant a la pista com des de la banqueta. El pivot Jankovic va errar dos tirs lliures clau que haurien situat els locals a només un punt.

A falta vint segons per al final, el Baxi guanyava de tres. En la possessió manresana, Toolson perdia una pilota clau, si bé és cert que amb possible falta d'Omar Cook. Giant Clavell empatava el marcador i deixava el partit en mans del Baxi. En tornar del temps mort, Peñarroya va crear una jugada que va deixar Renfroe emparellat amb el pivot Jankovic. El nord-americà no s'ho va pensar i va trencar per velocitat el serbi per anotar la cistella definitiva.