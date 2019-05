Jordan Sakho, en el cinc ideal de joves de la Lliga Endesa

Jordan Sakho, pivot del Baxi Manresa de 22 anys i 2,07 metres, ha estat inclòs en el cinc ideal de jugadors joves de la lliga Endesa. Els latres premiats són el base Carlos Alocén (Tecnyconta), l'ala eslovè Vlatko Cancar (San Pablo Burgos), Xabi López-Arostegui (Divina Seguros Joventut) i Santi Yusta (Reial Madrid). El Millor Cinc Jove El Corte Inglés de la Lliga Endesa s'ha determinat per les votacions en les quals han participat jugadors i entrenadors de la lliga, mitjans de comunicació i aficionats. Hi poden aspirar els jugadors nascuts el 1997 o en anys posteriors, amb un mínim de 10 minuts de mitjana per partit a la lliga ACB en la qual, com a mínim, han hagut de disputar 17 partits.

Cada grup amb dret a vot (jugadors, entrenadors, premsa i afició) atorgava 25 punts al més citat, 15 al segon, 10 al tercer, 5 al quart i 3 al cinquè. Carlos Alocén s'ha imposat de forma clara com a màxim citat, amb 100 punts. El segon ha estat Vlatko Cancar amb 45, seguit per Jordan Sakho (35), López-Arostegui (20), Yusta (20) i Jonathan Barreiro (15), jugador del Tecnyconta, que ha quedat fora del cinc ideal. En el cas de Sakho, els entrenadors l'han votat en segon lloc (15 punts), els jugadors (10) i la premsa (10) en tercer mentre que de l'afició no ha rebut cap punt.

Sakho va arribar a Manresa el 20016 procedent del Torrelodones i va jugar la primera temporada com a vinculat en el Martorell. També va jugar 11 partits en la lliga ACB amb el club manresà. La temporada passada va actuar a la LEB Or i va aconseguir l'ascens de categoria. En la present temporada, tot i una lesió al turmell que el va tenir dos mesos de baixa, ha disputat un total de 24 partits amb una mitjana de 16 minuts, amb 6 punts i 4 rebots per actuació, demostrant una clara evolució.