Serge Ibaka, del Nou Conogst a campió de la NBA

Deu anys després d'haver deixat el Nou Congost, aquesta passada matinada Serge Ibaka s'ha proclamat campió de la NBA, el màxim al qual pot aspirar un jugador professional. A les files dels Toronto Raptors, al costat d'un Marc Gasol que ha aconseguit el títol que el seu germà Pau va guanyar amb els Lakers en el 2009 i el 2010, Ibaka ha sumat 15 punts, 7 taps i 3 rebots en la victòria per 110-114 dels Raptors a l'Oracle Center davant dels Golden State Warriors, els fins ara campions. Marc Gasol, que fa història amb una saga familiar, la dels germans Gasol campions, ha sumat 3 punts, 9 rebots i 4 assistències en 26 minuts en pista. Els Raptors s'han imposat per 4-2 a Golden State Warrriors que han tingut la lesió en aquest darrer partit de Klay Thompson que s'afegia a la de Kevin Durant. La seva estrella Stephen Curry s'ha quedat en 22 punts, 3 d'11 en els llançaments triples.

Serge Ibaka, nascut el 18 de setembre del 1989 a Brazaville (República del Congo) va arribar el 2006 a l'Hospitalet i, dos anys després, va ser Jordi Ardèvol, que havia assumit el càrrec de director esportiu del Bàsquet Manresa, qui el va portar al Nou Congost per debutar en la lliga ACB. Sota les ordres de Jaume Ponsarnau, el poderós pivot de 2,07 metres, va compartir posició de pivot amb Josh Asselin, Guille Rubio i Alfons Alzamora. En la plantilla també hi era l'actual director esportiu del Baxi, Román Montañez. En una bona temporada de l'equip, que va ser desè amb 14 victòries i 18 derrotes, Ibaka va jugar un total de 31 partits en els quals en 11 va ser titular. Les seves mitjanes van ser de 16 minuts amb 7 punts (16 com a màxim en un partit), 4,5 rebots i 1 tap. El seu potencial era enorme tot i que a Manresa encara no va acabar d'explotar-lo. Va venir amb el seu germà Igor, que també es va integrar al Manresa, però que no va arribar a debutar a l'ACB. A través de la seva fundació, Serge Ibaka continua col·laborant amb el Bàsquet Manresa i és habitual veure'l, als estius, a la capital del Bages. Ara podrà fer-ho lluïnt el seu anell de campió

L'estiu del 2009 es va concretar el seu fitxatge per l'equip d'Oklahoma City Thunder, a la NBA, que va deixar al calaix del Bàsquet Manresa uns 300.000 euros. Hi va ser del 2009 al 2016 amb un breu parèntesi entre octubre i desembre del 2011, en la temporada del llok out a la NBA, que va jugar al Reial Madrid. Ibaka va ser subcampió de la lliga professional americana el 2012, perdent per 4-1 amb els Miami Heat de LeBron James. En l'equip d'Oklahoma, el jugador del Congo va coincidir amb altres estrelles com James Harden, Russell Westbrook o Kevin Durant. El 2006 va fitxar per Orlando Magic i des del febrer del 2017 pertany als Toronto Raptors. Nacionalitzat espanyol per acord del consell de ministres, Ibaka hsa participat en alguns dels èxits de la selecció espanyola en els darrers anys, tot i que ha hagut de competir amb Nikola Mirotic per la única plaça disponible d'extracomunitari. Va ser plata en els Jocs Olímpics de Londres del 2012 i or en l'Eurobasket del 2011, a Lituània.

Serge Ibaka s'ha convertit en el primer jugador que és campió de la NBA després de passar per Manresa. Hi ha el precedent, però, d'un jugador que va ser al Nou Congost després d'assolir el títol als Estats Units. Es tracta de Jeff Lamp, llançador d'1,98 metres que va ser campió el 1988 amb els Lakers de Magic Johnson i Kareem Abdul Jabbar, tot i que el seu paper era testimonial i gairebé no sortia de la banqueta. Però Lamp era un llançador excepcional que va ser màxim anotador de l'ACB en la temporada 1991-92 amb l'Oximesa Granada en el qual, en un partit, va transaformar 29 tirs lliures de 30 llançats, encara rècord de la lliga. La seva última temporada com a professional, la 92-93, la va fer a Manresa amb Pedro Martínez d'entrenador. Va fer una mitjana de 20 punts i la seva més alta anotació en un partit va ser de 31.