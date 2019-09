El Baxi només cedeix a la pròrroga en un tram final de duel accidentat

El Baxi Manresa ha caigut derrotat (96-91) en el partit del torneig BBVA de Sant Julià de Vilatorta davant del Joventut en un duel que ha necessitat la pròrroga per resoldre's. Bon assaig per a l'equip d'un Pedro Martínez que ha acabat expulsat per les excessives ànsies de protagonisme del col·legiat Martín Bertran, que ha perpetrat un recital de tècniques a una banda i a una altra. Els manresans segueixen creixent abans d'afrontar dilluns la Lliga Catalana contra el MoraBanc Andorra.

La primera meitat ha estat igualada, amb alternatives per les dues bandes i avantatges sobretot del Baxi en el primer quart. Ha destacat, novament, l'encert d'un Magarity que ha anotat tres triples, dos en els deu minuts inicials. Els bagencs han aprofitat la circumstància per anar al primer descans amb dos punts de diferència.

Al segon període, aquesta s'ha incrementat. Una bona direcció de Ferrari i l'encert de Davis han fet disparar la diferència fins als vuit punts (23-31). Però la Penya, tal com va succeir a Artés, s'ha encomanat a Prepelic per remuntar i posar-se cinc punts a davant (42-37) després d'un triple d'Arnau Parrado i d'un 2+1 de Zisis. Els tirs lliures de Davis han permès reduir la distància al descans (42-39). Les pilotes perdudes, un total de 12, han estat el taló d'Aquil·les dels manresans en el primer tram del partit i han permès als badalonins anotar en transicions. Per la banda del Baxi, superioritat rebotadora (18 a favor i 12 en contra), però massa permissivitat amb els contraatacs verd-i-negres.

Moltes alternatives i moltes aturades

El tercer quart ha estat marcat per les alternances i també per la indicació de passes continuades per part dels col·legiats i d'alguna que altra tècnica. Tot i que Pere Tomàs ha donat la iniciativa als bagencs amb un triple, Prepelic ha respost aviat i la Penya ha trobat la manera de tapar la zona i trobar punts de la mà de Harangody. El 54-50 ha obligat a demanar un temps mort a Pedro Martínez i, tot i que els badalonins han mantingut la diferència una estona més, Kravish, amb un parell de jugades de mèrit, ha posat per davant el Baxi (58-59). En el tram final, Prepelic ha tornat a avançar els seus, però un bàsquet final de Ferrari ha permès els vermells arribar al darrer descans un punt a sobre (60-61).

Tot i que no ha estat el darrer. El quart període ha tingut de tot; avantatges per les dues bandes, tècniques a dojo de Martín Bertran i els seus companys, entre les quals la desqualificació de Pedro Martínez, i possibilitats de victòria per les dues bandes. Perquè el Baxi ha començat per sota però ha arribat a adquirir una diferència de fins a set punts (71-78) després d'un bàsquet de Davis. Entre Kanter i Prepelic han anat al rescat dels seus. Ferrari ha comès dues faltes en atac seguides i llavors, amb empat a 78, ha començat el recital de triples fallats per uns i altres, que no han estat capaços d'evitar el temps suplementari.

En aquest, Ferrari gairebé ho ha fet tot. Ha anotat triples inversemblants, però també ha perdut pilotes que segurament l'experiència li faran retenir millor. L'afegit ha permès Prepelic anar sumant, sobretot des de la línia de tirs lliures. El triple del 90-85 ha trencat el partit i, des d'aquest moment, amb antiesportiva inclosa contra el Baxi, els manresans han anat a la contra sense poder fer res per evitar la revenja badalonina de la seva derrota d'Artés en el duel inicial de la pretemporada. Tot i la derrota, bones sensacions de competitivitat per a un equip que no té Toolson, ni Báez.