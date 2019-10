L'enigma de si Toolson podrà jugar o no diumenge

Ho va desvelar l'entrenador Pedro Martínez al final del partit amb l'Herbalife que va acabar amb mínima derrota manresana, al Congost. Ryan Toolson, després de setmanes d'incertesa i de recuperació, està a punt per tornar a jugar partits, La intenció del tècnic és que ho faci aquest proper diumenge, a partir de les 20 hores, al WiZink Center de Madrid i davant l'Estudiantes. Però només ho farà, segons Martínez, si es resolen "els problemes burocràtics". Quins són? El tècnic va eludir donar la resposta però ja havia donat la pista del que estava passant.

De fet, els problemes burocràtics no són de Ryan Toolson encara que sí l'afecten. El que s'ha de resoldre és la situació de Jordan Davis, la sensació del partit de diumenge amb els seus 28 punts a la segona part i amb un triple final que no va entrar i no va poder evitar la derrota per 74-75. El jove Davis de 23 anys i que debuta com a professional va ser fitxat per la seva condició de jugador extracomunitari i amb un passaport d'Azerbayan. Però des que ha arirbat a Espanya la documentació pertinent no ha estat acceptada pel Consejo Superior de Deportes ni tampoc per l'ACB. Per tant, des del principi de lliga, Jordan davis està jugant com americà igual que David Kravish, fitxat aquesta temporada. Dos extracomunitaris que, amb la inclusió de Toolson, serien tres, un més dels permesos per la normativa. Si d'aqui a diumenge el cas no es resol caldrà veure quina és la decisió del club i del propi Pedro Martínez de cara al partit amb l'Estudiantes. Fins ara no ha hagut d'escollir perquè Toolson estava de baixa.

La temporada passada, el Baxi Manresa va fitxar Corey Fisher per suplir Alex Renfroe. Fisher arribava amb un passaport de Geòrgia però no li va ser reconegut i va acabar jugant com a nord-americà. En el cas de Jordan Davis des del club s'argumenta que ja ha jugat alguns partits com internacional amb Azerbayan i això és un element a favor. En tot cas, des de les institucions esportives ara es fila molt prim per acceptar alguns passaports després de casos com els d'Andy Panko i Slaughter, S'espera que el Bàsquet Manresa doni més informació sobre Jordan Davis en les properes hores.