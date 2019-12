El Baxi recupera el lideratge en un recital ofensiu de rècord a Polònia (102-121)

El Baxi juga a Torun el partit corresponent a la vuitena jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions de la FIBA.



Paradís atacant per començar (29-31)

Doble escapada frenada (59-65)

Atac gairebé definitiu (81-97)

A la recerca dels rècords (102-121)

Tal com era d'esperar pels precedents del Torun, el partit ha començat molt obert. Amb Nelson de base, el Baxi ha trobat Dulkys, primer, i després les continuacions de Kravish per situar el 6-9. Una safata i un llançament de tres del propi Dulkys ha deixat el 10-14. Però llavors, el Torun ha trobat el base Wright qui, amb dues cistelles seguides, ha refet la igualtat a 14. El partit no tenia defenses, i tant aviat anotaven de tres Toolson o el mateix Dulkys, amb el seu tercer bàsquet de tres intents, com trobava bàsquets i addicionals Cel. El segon tir de tres de Toolson ha posat el 18-23. L'atac manresà era fluïd, però el Baxi s'han contagiat del poc rigor defensiu local (25-24). El quart triple de Dulkys dos bàsquets de Kravish han deixat el 27-31, reduït a dos punts per Schenk en el primer descans.L'inici del segon quart han tingut com a protagonistes Vaulet Dani Pérez . El primer ha anotat tres bàsquets, el segon amb un alley-hoop, i el base de l'Hospitalet s'ha tret el tap que tenia des de 6,75 amb dos triples seguits per situar el 33-43. Però el Torun és un equip de ratxes i, tot i el vuitè punt de Vaulet al contraatac, una sèrie de faltes d'atenció en defensa han obligat Pedro Martínez a aturar el partit amb 41-45.Han estat dos triples seguits, el cinquè de Dulkys i el tercer de Toolson, els que han avançat una nova escapada visitant (46-54). Wright i Hornsby han comprimit el resultat (52-56). La tornada a pista de Dani Pérez ha aportat claredat fins al 52-58, amb contraatac seu. Però encara faltaven dos triples locals i el tercer de Dani Pérez i tres tirs lliures seguits de Hornsby, amb dos de fallats, que després del bàsquet de Sima i, sobretot, d'un eslàlom en cinc segons de Vaulet, han tancat el quart amb 59-65.El Torun s'ha acostat a l'inici del tercer quart, amb una antiesportiva de Nelson inclosa, però dos triples, aquest cop de Magarity , han iniciat una nova estrebada manresana fins al 68-77 a 7.16 per al final del quart. Pedro Martínez havia tornat a introduir Dani Pérez al partit i la conducció del base i la pressió defensiva més gran ha provocat que Vaulet i Kravish trobessin espais i Magarity, amb el tercer triple del quart, situés el 72-86 a 3.26 per al final. A aquestes alçades, el partit ja era un passacarrer, sense cap interès a defensar. El Baxi ha aguantat la diferència molt per damunt dels deu punts i Jou ha acabat el quart amb el seu primer bàsquet per arribar als escandalosos 97 punts.El pitjor que podia passar és que el Baxi es refiés i ha semblat que passava en els tres primers minuts del quart. La defensa de Nelson sobre Hornsby ha baixat d'intensitat i el nord-americà ha posat el 93-103. Un triple del britànic, que igualava el rècord històric de l'equip amb 18, i un contraatac de Kravish, però, han tornat a situar quinze punts (93-108). Faltaven encara cinc minuts i el Baxi tenia a mà diversos rècords com l'històric de punts (126), tot i que el ritme havia baixat. Al final, sí que s'ha batut el de triples amb un de Nelson, el dinovè, en un triomf d'escàndol.