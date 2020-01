L'1x1 del Baxi contra el Baskonia

ALEKSANDAR CVETKOVIC (9)

Tot un clínic de com jugar els moments finals en un duel de molta pressió per a ell en ser l'únic base.

LUKE NELSON (4)

No és culpa seva haver de fer allò per a què no està capacitat, però veure'l dirigir fa patir molt.

RYAN TOOLSON (7)

No ha estat el seu millor dia i no ha aconseguit el rècord de tirs lliures, però ha sentenciat al final.

GUILLEM JOU (4)

Ha disputat els pitjors minuts de l'equip i ha estat a punt de cometre una absurda falta final a Janning.

JUAN PABLO VAULET (9)

Tot un colós en el joc de transició i per la línia de fons. La seva envergadura li permet ser fort en defensa.

PERE TOMÀS (5)

Està en procés de recuperar la forma i per això ha jugat poc. Amb els partits segur que es va entonant.

WILLIAM MAGARITY (5)

Ha pagat amb només deu minuts en pista no poder-se aparellar amb Shengelia. Poc protagonisme.

EULIS BÁEZ (9)

Recital defensiu sobre Shengelia i ofensiu a l'hora d'anotar de tres i a la zona quant la pilota crema.

LUKA MITROVIC (7)

No hi ha estat als minuts decisius, però sempre aporta qualitat en la definició i feina en defensa.

DAVID KRAVISH (8)

Gran primera part en atac, tot i els problemes per aturar Fall. La lesió del francès li ha anat bé.

PEDRO MARTÍNEZ (9)

Ha trobat en tot moment la manera de fer mal al seu antic equip, variant les defenses, com amb un quatre i un sobre Janning, que era el tirador més letal aquest diumenge, en el tram final o en la rotació correcta per tenir a la pista qui estava millor.