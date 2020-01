«Ha estat un cop molt dur i si no ens acabem classificant serà merescut»

L'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, es va mostrar capcot ahir després de la derrota de l'equip a Bèlgica. El tècnic del conjunt bagenc va reconèixer que la remuntada del Filou Oostende havia estat «un cop molt dur» i que si l'equip queda eliminat «serà perquè ens ho mereixem». Martínez va suposar que la davallada va ser a causa de problemes físics que van fer que l'equip es «col·lapsés. L'Oostende ha fet mèrits però nosaltres no hem tingut capacitat per mantenir el nivell», va afirmar Pedro Martínez.

Per part del Baxi Manresa també va parlar l'interior serbi Luka Mitrovic, un dels homes més destacats de l'equip tot i l'enfonsament col·lectiu. No obstant això, Mitrovic es va mostrar molt autocrític. «És absolutament inacceptable el que ens ha passat», va dir amb rotunditat. «És difícil fer una valoració, però queda clar que si som un equip que volem competir a Europa no podem patir aquesta remuntada», va afegir.

«Ara ens trobem en una situació molt dura. Ens juguem la classificació a un sol partit i portem una mala ratxa de 5 partits perduts», va explicar Mitrovic.

L'entrenador de l'Oostende, Dario Gjergja va comentar que la seva expulsió li va semblar «còmica» perquè no havia fet «absolutament res per ser expulsat». El tècnic croat va felicitar els seus jugadors i va reconèixer que el Manresa «venia d'un partit molt dur fa dos dies contra el Reial Madrid».