L'últim esforç abans de carregar bateries

Com a colofó a un principi del 2020 molt dur físicament i mentalment, amb partits importants a la lliga i a Europa, el Baxi Manresa tanca avui una etapa de la temporada contra la revelació de la lliga, que ja no ho és tant. Un Casademont Saragossa que ja va arribar a semifinals del play-off la temporada passada i que enguany és tercer a la classificació, empatat amb el Reial Madrid, arriba al Nou Congost amb la intenció de seguir a dalt i de preparar la participació per a la Copa del Rei de la setmana vinent. El Baxi, en canvi, intenta pair encara l'eliminació a Europa i preparar-se per tancar les victòries que li donin la permanència. Avui ho farà sense Toolson i, probablement, sense Eulis Báez, que es va lesionar un turmell contra el Sàsser i que serà dubte fins al final.

Pedro Martínez va ser clar ahir quan va admetre que «estem una mica limitats d'efectius i no hem pogut entrenar-nos amb el ritme que voldríem. Estem passant un moment anímicament complicat per les derrotes [set de seguides], tot i que algunes tenen asterisc, com el duel a Turquia amb set jugadors o el partit contra el Madrid. En altres partits sí que hem acabat amb males sensacions, però no hem de caure en el desànim, de la mateixa manera que el desembre no pensàvem que fóssim meravellosos perquè ho guanyàvem gairebé tot».



Encert i defensa

En el partit de la primera volta, el de la lesió de Ferrari i l'arbitratge demencial de Peruga, amb dues antiesportives a Nelson, el Baxi va estar a punt de guanyar. Martínez recorda que «allà vam estar força encertats en tirs de fora, un factor important que ens ha faltat últimament, i bastant bé en defensa, un fet no fàcil d'aconseguir davant un rival com el Saragossa, que té molts jugadors que poden desbordar o jugar un contra un o dos contra dos. En atac hem de tenir percentatges correctes, i en defensa, ser sòlids, com allà».

Sí que va explicar que la baixa, sobretot, de Justiz i també de Seibutis al Saragossa li condiciona el joc. «Radovic juga de cinc, Benzing de quatre, que ho feia, però no tant, Brussino de tres, i de vegades actuen junts Seeley i Ennis. Això els dona riquesa i els fa més difícils de defensar ja que són més imprevisibles».

L'entrenador barceloní va negar que la competició europea els tragués força per preparar els partits de lliga, tot i que «pot influir-hi, com ara en la lesió de l'Eulis», i va admetre que sense Toolson el seu equip té menys punts, però «hem d'intentar fer les coses bé amb altres elements, com ja vam fer contra l'Andorra».

En el partit d'avui, el Baxi estrenarà camisetes per donar suport a la lluita contra el càncer, que després seran subhastades.