«L'esforç que hem fet ha estat molt bo, ens hem de quedar amb el positiu»

Pedro Martínez no va amagar, en la roda de premsa, que estava satisfet del treball de l'equip. tot i la previsible derrota: «Per poder acabar de competir de tu a tu ens han faltat coses. Però penso que s'ha de valorar molt que l'esforç ha estat molt bo i em vull quedar amb el positiu que s'ha vist avui. No hem començat bé però durant el segon quart s'ha reaccionat. No hem estat al mateix nivell en la segona part, però hi ha un clar component físic. no hem estat ja tant frescos contra un rival amb un gran potencial. Potser sí que hem perdur massa pilotes per dir un detall negatiu».

Sobre quina incidència podria tenir el partit d'ahir davant dels propers compromisos del Baxi (el dissabte es rep el Coosur Betis), el tècnic Pedro Martínez va afirmar que «la mentalitat ha estat molt bona i el que hem de fer des d'ara és preparar-nos per tot el que ens espera, sabent que hi haurà uns partits difícils i que alguns també els perdrem, tot i que els nostres adversaris no arribin a tenir una dimensió com la del Barça».

Per la seva banda, el blaugrana Svetislav Pesic va afirmar que «al davant hem tingut un bon equip, que sap al que juga tan en l'atac com en la defensa. Si tu creus que ja està tot fet, que durant un parell de minuts et pots prendre un cafè, passa el que hem vist, que de cop i volta el resultat canvia. Hem fet un bon partit, professional, però és veritat també que ens ha faltat concentració en alguns instants».