Toolson està disponible per jugar dissabte contra el Betis

Ryan Toolson està a disposició de Pedro Martínez per al partit d'aquest dissabte contra el Coosur Betis, corresponent a la 23a jornada de l'ACB. Després de la seva lesió del gener i la reaparició efímera a la pista de l'Obradoiro, sembla que el tirador d'Arizona ja es troba bé de la lesió al peu, tot i que amb la lògica falta de ritme.

La seva tornada suposarà que el tècnic barceloní hagi de descartar un dels tretze homes de la plantilla, en perfecte estat de salut ara mateix. L'afectat podria ser Deividas Dulkys, que va perdre's els dos primers dies d'entrenament de la setmana per culpa d'una malaltia. De tota manera, el Baxi té de temps fins dissabte al migdia per comunicar la seva decisió.

La visita del Betis és fonamental per lligar la salvació. Un triomf faria arribar a les deu victòries i deixaria els sevillans a tres i amb el bàsquet average guanyat pels manresans. Pedro Martínez, però, avisa dels perills d'un equip que "ha reforçat amb un jugador top d'Eurolliga com Erick Green, i també amb Jerome Jordan, amb molta experiència a la zona i molt gran. Es troben en el seu millor moment de la temporada i és un partit molt difícil que podem perdre perfectament".

Tot i que en el tram final de la temporada el Baxi té força partits a casa contra rivals directes, Martínez recorda que "a dintre de l'equip no hi ha excés de confiança i no dono res per fet, ni que guanyarem aquests partits, ni tampoc que perdrem els més difícils que tenim a fora".