El Baxi Manresa ha fet cas de la tàctica del conill del recordat Manel Comas. Ha anat per darrere del seu poderós rival durant la major part de l'enfrontament per donar el cop al final. Un molt bon Luke Maye ha mantingut l'equip amb opcions a la pista del Pinar Karsiyaka i Elias Valtonen, amb accions de gran mèrit, com un triple determinant i una gran defensa contra l'estrella local, ha acabat d'assegurar la victòria per als homes de Pedro Martínez.

Molt rebot però poc encert en el tir (20-16)

Amb Berzins descartat, Pedro Martínez ha apostat per Sima i Valtonen en l'equip inicial d'un partit que ha començat amb triples errats per Maye i Colson i un alley-oop de Dani Pérez aprofitat pel pivot gironí. Mbaye, però, ha capgirat el resultat amb un 2+1 per falta del mencionat Maye (3-2). El Baxi carregava bé el rebot ofensiu, però no estava encertat en el tir i Mitchell i Colson han situat el 7-2. El joc era descontrolat, amb errades en el tir visitants, i una de freda i una de calenta de Maye, una esmaixada en un rebot, però tot seguit amb la segona falta, també sobre Mbaye, que l'enviava a la banqueta després del segon 2+1 del pivot (10-4). El Baxi llançava massa de lluny (0 de 7 en triples) i perdia en pilotes doblades fins que Taylor ha esmaixat en una contra (12-4). Moneke, substitut de Maye, ha trencat la dinàmica amb una cistella passada i els bagencs dominaven el rebot (3 a 8) abans d'un bàsquet de Sima per al 12-8. Però Taylor anotava al límit de la possessió i tornava a donar sis punts a l'equip d'Esmirna (14-8) en l'equador del quart.

Sima errava un tir clar abans de l'entrada de Bako i Valtonen i Bako cometien faltes en el rebot que evitaven contraatacs del Baxi i feien entrar en el bonus els bagencs. Mitchell anotava un tir lliure (15-8), però Thomasson assolia la primera anotació del dia a mitja distància. Semblava que el Baxi controlava millor l'atac otomà i Francisco també la ficava des de sis metres per al 15-12. A més, Blackmon errava damunt de la possessió i Thomasson i Bako completaven un alley-oop per al 15-14, i un parcial de 0-6. Lamentablement, els catalans han fallat dues oportunitats per avançar-se i el veterà Roll ho ha castigat amb un triple (18-14). Un altre veterà, Rafa Martínez, l'hi ha tornat des de quatre metres, però Jou ha estat tapat en el triple per posar-se per davant i Blackmon ha tancat un contraatac amb una safata fàcil per tancar el període (20-16).

Igualtat gairebé absoluta (35-34)

El període començava amb Mbaye traient el seu tercer 2+1 del dia, ara a Steinbergs (23-16). Rafa i Francisco fallaven dos triples més (0 de 10) abans que el propi Rafa anotés el primer en transició (23-19). El Baxi completava tota la rotació amb Dani Garcia a la pista i aquest assistia, però Bako errava un tir de mitjana distància. Després, Rafa cometia la segona falta contra Roll. El Baxi entrava en bonus als dos minuts de joc i els àrbitres havien indicat només tres faltes als locals i nou als visitants. Jou no anotava l'enèsim triple, però el Karsiyaka tampoc no estava encertat, ni trencava el partit. Per això, el tercer alley-oop, de Dani Garcia a Bako, deixava la diferència en només dos punts (23-21, a 7.20). Yildizli errava dos tirs lliures i el retornat Sima arrencava la segona falta a Agva però fallava un tir lliure (23-22). Mitchell feia bàsquet a sota la cistella abans que Moneke rebés una dura falta i es fes mal picant amb l'espatlla dreta a terra en la caiguda. Per això va haver d'entrar Maye a anotar els tirs lliures (25-24). El Baxi no podia controlar Roll, que encertava en el seu segon triple i li responia Thomasson en una bomba ja habitual en ell (28-26). Els manresans eren a prop i Moneke, retornat, empatava a 28 després de dos tirs lliures errats per Korkmaz qui, tot seguit, es rescabalava amb un triple (31-28).

El Karsiyaka tornava a allargar la distància a cinc punts amb una penetració de Mitchell (33-28), però Francisco trobava una falta de tir i, tot i que fallava els llançaments, un cop de dits de Maye posava el 33-30. Francisco disposava d'un triple per empatar, però el fallava, abans de recuperar la pilota i esmaixar a la contra de manera espectacular (33-32). Valtonen no podia tancar un rebot i cometia falta sobre Colson. Després, Dani Garcia fallava de tres, amb dos bases a la pista per als manresans, però també ho feia Mitchell i Francisco tornava a anotar per al 35-34 a 1.02 per al final. A més, el base francès treia una falta en atac de Roll, en una jugada que semblava més simulació que cap altra cosa, tot sigui dit. Maye fallava de tres, però el rebot ofensiu funcionava abans que Francisco, massa estimulat, fes un air ball. En els últims vint segons, almenys, el Baxi va controlar la penetració de Colson i els turcs anaven al vestidor amb només un punt d'avantatge.

Avantatge neutralitzat (55-52)

El tercer quart ha arrencat amb un tir fallat per Dani Pérez i una falta en atac de Mbaye. En la segona jugada ofensiva, per fi, Moneke donava el primer avantatge del Baxi des del 0-2 (35-36). Després, el Pinar errava un atac, Moneke rebia una falta claríssima en un intent d'esmaixada, però Sima recuperava la pilota en atac i provocava la tercera falta de Mbaye. A més, Valtonen ho reblava amb un mat per al 35-38 i Moneke li clavava un tap superb a Colson, l'estrella turca. Sima perdia una pilota, però Moneke, omnipresent, en recuperava una altra i assistia Thomasson per al 35-40. El Baxi vivia els seus millors moments, però Mbaye tallava el parcial amb un triple abans que Thomasson anotés (38-42). La defensa dels manresans estava en un gran moment i Colson s'emportava un tap de Sima davant de les protestes dels aficionats, per impotència més que per cap altra cosa. Valtonen recuperava una nova pilota i Dani Pérez trobava els primers punts amb un tir de mitjana distància (38-44) per a la màxima diferència visitant. Una falta de Sima permetia Mitchell retallar la diferència (40-44). Després, Maye perdia la pilota i Roll anotava davant de Valtonen per al 42-44 abans que el propi Maye provoqués una falta i en tragués dos tirs. L'exjugador de Carolina del Nord ho aprofitava per al 42-46 i refredava l'ambient. Tot i això, Roll estava encertat i feia dos punts més. Però Francisco tornava a pista i la clavava des de lluny per al 44-49. Roll errava tot seguit, però Mitchell capturava el rebot en atac i l'enfonsava en els millors moments del duel per totes dues formacions (46-49, a 3.45).

El Baxi errava i Colson escurçava fins a la mínima expressió (48-49). Després, Thomasson fallava el seu segon triple, però Mitchell tampoc no encertava i Jou la clavava de tres després d'un altre rebot ofensiu, el cinquè, de Maye (48-52). L'acció la neutralitzava el panameny Mitchell amb un altre 2+1 i Francisco es ficava a la boca del llop i rebia un tap- En la jugada següent, Yildizli capgirava el marcador (53-52) i Moneke rebia una nova falta no indicada pels col·legiats. El públic ara pressionava molt però, per sort, el Karsiyaka fallava dos tirs de tres. Després, un Moneke intimidat errava un tir fàcil a 50 segons y Taylor feia el 55-52. amb un parcial de 7-0 per als locals. A 20 segons, Francisco es menjava una altra bola, però per sort Taylor fallava l'últim tir del quart.

Valtonen torna a ser decisiu (67-72)

Després d'una errada per equip, Mitchell feia un bàsquet clar i Jou errava un triple frontal (57-52). Ara, el Pinar carregava molt el rebot d'atac i novament Mitchell, amb 18 punts i 9 rebots en aquell moment, seguia ampliant el parcial (59-52, quatre minuts i mig sense anotar, 11-0 de parcial i una nova pilota perduda). Encara calia demanar gràcies que els tirs exteriors otomans no entraven, però els del Baxi tampoc (3 de 24 en triples). Maye, però, era el millor recurs en aquests instants, trobant faltes i sent prou llest per provocar tirs lliures (59-54). La distància, tot i el mal partit en atac, no era tan gran. A més, Taylor fallava de tres. Però l'atac del Baxi no podia superar la pressió local i Thomasson errava de tres i després Sima no aprofitava el rebot posterior. A sobre, Durmaz capturava un rebot ofensiu per al 61-54. De tota manera, Maye estava llançat i anotava un triple i treia una falta. El seu 3+1 permetia el 61-58 i faltaven més de cinc minuts per jugar.

El Pinar buscava contínuament els punts a prop de la cistella i Colson trobava la cistella. Però una nova penetració de Maye deixava Jou obert per a un nou triple (63-61). A més, el Baxi recuperava la pilota i els àrbitres es menjaven una clara antiesportiva sobre Dani Pérez, qui perdia la pilota tot seguit buscant un alley-oop per a Sima. En la jugada posterior, el veterà Roll ha trobat la falta de Jou amb una finta i ha donat aire al seu equip (65-61). Francisco ha fallat el triple posterior en una jugada amb poca circulació, però Mitchell ha errat un ganxo clar i Thomasson ha perdut la pilota posterior. Pedro Martínez recorria a Bako, que tancava el rebot en un triple perdut per Mbaye. Llavors Maye ha fallat un triple massa llunyà i Roll ha fet el mateix des de la cantonada. Per sort, Valtonen ha encertat des de lluny (65-63, a 2.30). Colson ha fallat tot seguit per la defensa del finlandès i Thomasson ha rebut un gran tap de Mitchell, un malson per al Baxi, a dos minuts justos per a la finalització del duel. La pissarra ha funcionat servint de fons i Moneke ha empatat a 65.

El Pinar anava pressionat, però Mbaye, amb qualitat, desequilibrava Moneke i s'hi encarava (67-65, a 1.37). Però Valtonen treia la mà d'Elias de Jerusalem novament a passejar i capgirava el resultat des de la línia de tres (67-68, a 1.15). En la següent jugada, a més, el nòrdic s'ha plantat davant de Taylor i ha provocat una falta d'atac evitant el triple de Colson. El Baxi tenia una gran opció, però Moneke no ha resolt. De tota manera, la defensa dels manresans era perfecta i ha evitat el bàsquet de Roll. El Pinar havia de provocar falta i l'ha comesa contra Thomasson a 16 segons. El nord-americà els ha convertit per al 67-70 i el tècnic substitut dels turcs, per sanció d'Ufuk Sarica, Recep Sen, ha demanat temps mort. Thomasson ha hagut de ser rellevat per Dani Pérez perquè sagnava, però Colson ha errat el triple, ben puntejat, i Moneke ha tancat el rebot a 5 segons. El nigerià els ha convertit tots dos i ha sentenciat el partit (67-72). A més, el Karsiyaka ha perdut la pilota a 1,5 segons. Pedro Martínez ha demanat temps mort pensant en el bàsquet average, però l'esmaixada de Bako ha arribat fora de temps.