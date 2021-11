Javi Rodríguez va rebre l’ovació del públic diumenge al vespre en ser presentat per la megafonia del Nou Congost abans del partit entre el Bàsquet Manresa i el Surne Bilbao, no en va va actuar durant quatre temporades al club a molt bon nivell. Posteriorment, i com ajudant d’Àlex Mumbrú a la banqueta biscaina, va ser testimoni d’una fita dins la història estadística de l’entitat bagenca: Dani Pérez es va convertir en el 5è jugador que més assistències ha repartit vestint la samarreta blanc-i-vermella en partits a l’ACB. Un rànquing que, precisament, lidera el mateix Rodríguez.

En el selecte Top-5 hi trobem jugadors que han marcat la història de l’entitat. Rodríguez va donar 182, 171, 181 i 84 assistències durant les quatre campanyes que va jugar amb el Manresa a l’ACB. Rera seu, a una certa distància, el mite Joan Creus, director de joc de la Lliga i la Copa guanyades als anys 90. Albert Oliver, encara en actiu als 43 anys a les files de l’Obradoiro, i Joan Peñarroya, ex-tècnic manresà i ara al València, completen una llista de luxe. Dani Pérez ja té nous objectius.