El Baxi Manresa ha anunciat aquest dijous al vespre que un dels membres de la plantilla del primer equip ha donat positiu per covid-19. Es tracta del primer cas entre els jugadors del club del Nou Congost des de l'inici de la pandèmia i la identitat de l'afectat no s'ha donat a conèixer. La temporada passada hi va haver un positiu, però entre l'equip tècnic.

Segons el club, "un component de la plantilla ha donat positiu després de detectar alguns símptomes en les darreres hores". El jugador "ha estat aïllat seguint el protocol sanitari" i s'ha procedit a realitzar una prova PCR als seus companys per determinar si hi ha algun altre cas entre els membres la plantilla. En les properes hores, el Baxi Manresa informarà de si hi ha algun altre positiu a l'equip. Quatre positius al CE Manresa L'anunci del Bàsquet Manresa arriba tres dies després que un altre club de la ciutat, el CE Manresa, fes públic que quatre dels seus jugadors havien donat positiu. Dilluns, els quatre futbolistes estaven aïllats i sense afectació greu, mentre que la resta estava l'espera de saber si hi havia més jugadors infectats. Així mateix, es va sol·licitar a la Federació Catalana de Futbol l'ajornament del partit de la Tercera Divisió RFEF previst per aquest dissabte a Peralada. Sis casos a la plantilla del Reial Madrid A nivell estatal, les mirades se centren en el Reial Madrid, que aquest dijous ha confirmat que té fins a sis jugadors del primer equip de futbol positius de covid-19. Als casos ja coneguts de Modric i Marcelo, el brot de Valdebebas s'ha estès ara amb els nous positius de Rodrygo, Asensio, Bale i Lunin, a més del fill d'Ancelotti, Davide, que exerceix de primer assistent.