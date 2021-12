La plaga de coronavirus al vestidor del Baxi Manresa va seguir ahir el ritme de la societat. Si a fora del Nou Congost els casos van pujant exponencialment, a dins, també. El club en va anunciar ahir sis més que s’han de sumar als set que ja se sabien des de divendres. Un total de tretze persones, entre jugadors i entrenadors, alguns dels quals asimptomàtics i altres amb més problemes i amb febre, que caldrà veure com evolucionen per saber com podrà ser la tornada a la normalitat. De moment, avui hi ha una nova tanda de PCR en què es podrà saber si els que no estaven contagiats segueixen de la mateixa manera i si algun dels positius ja ha superat el pitjor.

En una entrevista concedida ahir a Carles Jódar i a Ràdio Manresa, el director esportiu del club, Xevi Pujol, va explicar que de vint persones que habitualment formen part de les expedicions, com l’última que es va fer a Gran Canària, n’hi ha tretze que són positives i que no se n’ha fet públic el nom perquè alguns d’ells prefereixen mantenir-se a l’anonimat. No és el seu cas, que fins ahir estava en el grup dels sans. Per la seva banda, el tècnic, Pedro Martínez, va escriure un tuit en què no deia si ell n’era un. En la piulada posava: «N’hi ha tretze i estem tots vacunats. Que sense la vacuna seria pitjor és claríssim, però també amb vacuna no és suficient per posar fi a aquesta...» i una emoticona d’una tifa.

Diferents afectacions

En l’entrevista esmentada, Pujol explicava que la simptomatologia entre els tretze afectats «varia bastant. Alguns dels que fins ara s’havien trobat bé, avui [ahir diumenge] han vist com els pujava la febre a 38 graus. N’hi ha que tampoc no es troben bé del tot i d’altres són asimptomàtics». Pujol estava convençut que el virus que els ha afectat és de la nova variant òmicron «per la seva alta capacitat de transmissió». També va refermar, com va dir el tècnic, que estan tots vacunats amb la pauta completa i que «segurament això ha provocat que els símptomes no fossin tan greus». De fet, cap dels afectats no ha hagut de ser hospitalitzat, ni tampoc cap membre de les seves famílies que viuen amb ells.

Aquesta diferenciació de símptomes, i segurament del moment en què tothom va contraure la malaltia, afectarà, indiscutiblement, la tornada a la vida diària. Pujol va explicar que «dos jugadors del Gran Canària [Stevic i Brussino] que van agafar la covid fa unes setmanes han tornat als entrenaments, però els està costant molt adquirir el ritme que tenien abans». Això pot afectar un conjunt físic com el Baxi, ja que «no sabem quants dies hauran d’estar parats els jugadors i en quines condicions tornaran» per afrontar la marató de partits que s’acosta.

El director esportiu manresà va explicar que els que poden segueixen els exercicis físics que se’ls proposen a través de l’aplicació zoom, i que els que són estrangers i viuen amb la família estan preocupats per entendre correctament tot el que cal fer i que els comunica CatSalut per tal de mantenir ben atesos la parella o els fills.

Un brot enorme

De fet, el brot de tretze persones del Baxi Manresa és el més gros d’aquesta temporada a la lliga. En la passada n’hi va haver de molt grans, com el del Burgos o el de l’Andorra, però va anar a tongades. També va ser gran el de l’UCAM Múrcia. En aquesta temporada, la setmana passada n’hi havia un d’actiu a València i hi va haver el del Breogán, que va afectar correlativament Trae Bell-Haynes, Kevin Larsen, Rasid Mahalbasic i Dzanan Musa i va estar a punt de provocar l’ajornament del partit de Manresa. Ahir també es va comunicar el contagi del jugador del Reial Madrid Fabien Causeur.

Caldrà veure com s’arriba a la marató de partits

El nou calendari que se li ha muntat al Baxi Manresa a partir del proper dia 28 de desembre no només ja seria exigent si s’afrontés amb tota la plantilla en bones condicions físiques, sinó que ara ho serà més per la situació a la qual arribarà l’equip. Si tot va bé, no hi hauria d’haver més canvis, tot i que caldrà veure com reaccionen tots els jugadors afectats, principalment aquells als quals la càrrega viral ha afectat més i ahir tenien febrer.

El primer dels partits del Baxi serà dimarts de la setmana que ve contra el Hapoel de Jerusalem, un duel corresponent a l’última jornada de la fase de grups de la Lliga de Campions que no té cap significat classificatori per als bagencs, però sí per als israelians. La plantilla haurà d’utilitzar aquest enfrontament com a entrenament, ja que serà molt complicat que abans se n’hagi pogut fer cap per preparar el partit. La FIBA no el pot ajornar per a més endavant, ja que a partir del 4 de gener es disputen les repesques per entrar als vuitens de final de la competició i el Hapoel hi entrarà en joc, en cas que s’hi classifiqui. Els manresans no claudicaran abans de jugar, però són conscients que l’equip, probablement, hi arribi en condicions precàries.

En l’entrevista d’ahir a Ràdio Manresa, Xevi Pujol lamentava que «hem tingut mala sort perquè ens ha passat ara que és quan s’acaba també la primera volta de la lliga». Això vol dir que el cap de setmana del 8 i el 9 de gener l’ACB ha de saber quins equips ja estan classificats per a la Copa del Rei de Granada. També és cert que l’any passat la lliga regular de l’ACB s’havia d’acabar en una setmana concreta del mes de maig i es va acabar durant la següent per poder encabir tots els partits que havien estat ajornats per la covid.

En tot cas, l’Obradoiro ha de visitar el Congost el dia 30, el Baxi ha de visitar l’Andorra el dia 2, i el Barça, el 4, i acabaria la marató el dia 8 a la seva pista davant del Reial Madrid.