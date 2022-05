Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, ha advertit aquesta tarda que el Manresa ja va derrotar el seu equip al WiZink Center, en parlar sobre l'inici del play-off de quarts de final de la Lliga Endesa, i ha destacat que "en una eliminatòria curta, aquest partit és molt important".

"Comencem el play-off, és una situació diferent, contra un equip que ens va guanyar a Madrid i que té jugadors molt atlètics, agressius al rebot i que corre molt el camp", ha dit Laso als mitjans del club.

"Sabem que per a nosaltres és una prova molt dura i entenem que en un play-off curt aquest partit és molt important. Això s'ha d'entendre des del primer minut per posar de cara una eliminatòria que serà molt competida des del primer minut", ha afegit el tècnic.

Sobre el joc del Baxi, Laso no espera que hi hagi gaire canvis. "No crec que el Manresa ho vagi a canviar tot. Jo no ho faria. El seu èxit ha estat tenir molt clar a què vol jugar i com jugar-ho. És un equip que juga amb molta energia i sabem que és molt complicat competir contra ells perquè són capaços d'encadenar bons atacs i defenses i donar la volta a un partit molt ràpidament", ha indicat Laso.

"Estem obligats a estar molt concentrats des del principi si no volem que ens passi com en el partit d'aquí", ha apuntat l'entrenador.

Després de la decepció de perdre la Final Four de l'Eurolliga contra l'Anadolu, dissabte passat, Laso veu bé els seus jugadors. "Sempre espero el millor del meu equip. Ha estat una setmana dura, amb dos partits durs física i mentalment, i ahora tornem a jugar en tres dies. Aixó és diferent. Comencem un play-off, espero que l'equip doni el màxim. Jo el veig bé. Físicament, han entrenat i estan a un bon nivell", ha indicat.

Incidint en el partit de dissabte a Belgrad, Laso ha incidit en que "el tema mental és complicat quan perds una final europea en el darrer minut. Ara, hem d'estar preparats des del principi".