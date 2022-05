Play-off de l'ACB: El Baxi viatja sense complexos a Madrid

Reial Madrid i Baxi Manresa inicien avui a la nit (21 h) el seu enfrontament dels quarts de final de la Lliga Endesa havent patit tots dos, en dates recents, el desencís de perdre una final. Si els bagencs van caure amb tota dignitat en la final de la Champions, els jugadors de Pablo Laso es van quedar dissabte a un punt de la glòria en el partit decisiu de l’Eurolliga enfront de l’Efes. Uns i altres, però, intentaran passar pàgina i afrontar amb les màximes garanties un pols que aquest any es manté, de moment, equilibrat: en la lliga regular, el Madrid va vèncer al Nou Congost (87-92) i el Baxi es va imposar al WiZink Center (75-86).

Els bagencs afrontaran el duel amb «ambició, mentalitat, lluita i intentant competir al màxim nivell», va dir el tècnic Pedro Martínez. «L’aturada se’ns ha fet llarga, portem molt temps parats, i en aquest moment de la temporada el que vols és competir», va reconèixer. L’equip va perdre 80-94 amb el Barça en la cloenda de la lliga regular el 14 de maig i, des d’aleshores, ha estat entrenant.

Per intentar donar la sorpresa a la pista blanca, Martínez disposa de tots els seus efectius excepte els lesionats de llarga durada Guillem Jou i Dani García. El Madrid no comptarà amb el base Nigel Williams Goss, lesionat a la Final Four contra el Barça.

Recordant la victòria del 20 de març al WiZink (75-86), Martínez va explicar que «ells estaven en un moment molt dolent, però ara es troben en una dinàmica molt millor, són subcampions d’Europa i van estar molt a prop de guanyar. Arriba el play-off i tothom dona un pas endavant».

Martínez va comentar també que, malgrat que porten molts dies sense competir, «no veig els jugadors desconnectats» i «crec que farem les coses bé». Per intentar vèncer el Madrid, l’entrenador del Baxi considera que «s’ha de rebotejar, córrer, passar bé la pilota, defensar totes les seves situacions de bloqueig directe, no intimidar-nos amb Tavares i jugar amb decisió i determinació».

Pablo Laso va advertir ahir que el Manresa ja va derrotar el seu equip al WiZink Center i va destacar que «en una eliminatòria curta, aquest partit és molt important». Del Baxi, va destacar que «té jugadors molt atlètics, agressius al rebot i que corre molt el camp». I sobre el seu joc, va apuntar que «no crec que ara ho canvïi tot, jo no ho faria. El seu èxit ha estat tenir molt clar a què vol jugar. Ho fa amb molta energia i sabem que és molt complicat competir contra ells perquè són capaços d’encadenar bons atacs i defenses i donar la volta a un partit ràpidament».