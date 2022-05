El somni europeu del Baxi Manresa acaba amb derrota (87-98)

El Baxi Manresa no ha pogut aprofitar l’oportunitat de guanyar la Lliga de Campions de la FIBA. Un mal tercer quart, amb 33 punts rebuts, ha possibilitat que el Lenovo Tenerife s’escapés de manera definitiva i guanyés per 87-98 de manera merescuda. Els homes de Pedro Martínez no han pogut frenar ni el cabal de joc de Marcelinho, ni els triples, un total de 13, del seu rival.

Moneke contra el món (25-27)

Pedro Martínez ha sorprès amb una variant poc utilitzada aquesta temporada, la de començar el partit amb Dani Pérez i Francisco junts i deixar al a banqueta Thomasson. A l’altra banda, el joc d’escacs de Vidorreta contemplava que una de les seves estrelles, Shermadini, tampoc no arrencaria a la pista. La part inicial del primer període ha estat un Moneke contra el món i el públic contra els àrbitres per l’excessiu nombre de faltes en contra (Thomasson i Sima n'ha fet dues de seguida). El nigerià ha anotat sense errada els 12 primers punts del seu equip, amb dos triples i un 2+1 inclosos. El problema era que a l’altra banda ningú no era capaç d’aturar Salin. El finlandès, que en el partit de lliga de vuit dies enrere va clavar cinc triples en els deu primers minuts, aquí ha anotat 10 punts i, a més, ha estat ben acompanyat dels altres jugadors, com ara Marcelinho, per establir el 9-16 d’inici.

Però el partit ha tingut moltes arestes i moltes alternatives. El Lenovo ha concedit algun avantatge errant una sèrie de tirs lliures consecutius i Dani Pérez, en la seva tornada a la pista, ha estat més encertat. El Baxi va remuntar i el base ha posat el 19-18 amb un triple. El duel ha tornat a estar igualat, però els manresans, en la seva voluntat de tapar els tirs oberts de tres punts, han deixat espais pel mig (allò de la manta massa curta). Marcelinho ho aprofitava per anotar o assistir per a Shermadini i així, amb molt encert per les dues bandes, s'ha tancat el quart amb un 25-27.

El Baxi té respostes per a tot (50-49)

El segon període ha estat esplèndid, sense reserves, sense defenses i amb les dues formacions anant de cap a l’atac. Els canaris han trobat un triple de Fitipaldo i un bàsquet sol de Guerra per escapar-se fins al 25-32. Però no hi ha hagut treva. El Baxi no ha tingut temps per pensar i s'ha vist beneficiat per uns bons minuts de Thomasson. L’escorta ha empatat a 34 el partit i després Francisco, activíssim, ha fet el mateix des de la distància a 40 punts. El partit s'ha aturat una mica per un xoc entre Doornekamp i Moneke, però ha seguit l’encert amb variants tàctiques com situar Steinbergs de cinc en detriment d’un Bako a qui es veia cansat.. El Baxi ha arribat a un cert èxtasi amb un triple de Maye (50-46), però novament Fitipald ha respos i ha deixat la mínima distància al descans (50-49).

Escapada canària gairebé terminal (67-82)

El partit ha anat rapidíssim. Quan feia una hora que havia començat ja arrencava la segona part i ho ha fet millor per al Lenovo, que ha aprofitat un parell d’errades manresanes en el tir per escapar-se fins al 52-57. La connexió Marcelinho-Shermadini ha funcionat com mai, i les coses encara han anat pitjor amb els triples de Doornekamp i Salin, que posaven una màxima distància de nou punts (54-63) entre tots dos equips. Thomasson semblava aturar l’hemorràgia, però Wiltjer, novament des de lluny, ha obligat Pedro Martínez a aturar el partit amb 56-66, a 4.41.

El tècnic manresà ha recorregut al a zona 3-2 per canviar la dinàmica, com contra el Betis a la lliga, però Salin ho ha castigat amb el seu quart triple. A més, en la següent opció Moneke ha hagut de retirar-se amb un cop al nas de Shermadini, considerat falta antiesportiva.

Un triple inversemblant de Francisco ha desvetllat el personal, però el Tenerife era una piconadora i l’encert de Doornekamp i Wiltjer, aquest amb un triple a l’últim segon (67-82) ha deixat les coses molt difícils i molt mala sensació per al tram final.

I si l’esmaixada de Bako per arrencar el darrer quart podia donar esperances, el triple posterior de Sulejmanovic i el recital de passades de Marcelinho les han trencades. Una passada de fantasia del brasiler al bosni ha deixat el 71-89 i la final gairebé liquidada a vuit minuts per a l’acabament. El Baxi hi ha posat cor, amb encerts de Moneke, Dani Pérez i un triple de Maye (79-91). Els manresans han tingut quatre atacs en la mateixa jugada per baixar dels deu punts, però no ho han aconseguit, a cinc minuts per al final.

Les oportunitats han existit, però s'ha entrat en un intercanvi de cops que no ha beneficiat els manresans, que han seguit errant massa tirs oberts. A dos minuts per al final, els darrers llançaments llunyans, com un de Francisco, han semblat el cant del cigne (81-93). Moneke ha reduit la distància a deu punts, però una acció de fantasia de l’MVP Marcelinho ha sentenciat definitivament. Al Baxi li ha sobrat un quart per fer realitat el somni. Això sí, té una afició de deu que no ha deixat d’animar ni quan s'ha consolidat la derrota.

