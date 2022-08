Chima Moneke ha deixat una gran petjada a Manresa on, en només una temporada, es va posar l'afició del Baxi a la butxaca. Però l'equip i la ciutat també han deixat empremta en el jugador. L'última mostra d'estima de l'alapivot cap al Bàsquet Manresa ha arribat a través de Twitter, la xarxa social on més actiu és el nigerià. Es tracta d'una fotografia que ha compartit el seu nou equip, els Sacramento Kings de l'NBA, on se'l veu entrenant amb una pilota a cada mà, les seves característiques ulleres, les rastes i una samarreta amb dues paraules: "Som-hi resa".

Un perfil sobre els Kings en castellà s'ha fet ressò de la imatge i el propi Moneke l'ha compartit afegint un cor i la paraula "sempre". siempre 🖤 https://t.co/k4ak8BArej — Chima Moneke (@Chimdogg_) 26 de agosto de 2022 El talent de Chima Moneke estarà aquesta nova temporada al servei de Sacramento, on es trobarà amb Mike Brown, que ja el va entrenar a la selecció de Nigèria. El jugador ha estat durant el curs 2021-22 no tant sols una de les grans estrelles del Baxi Manresa sinó també de la Lliga Endesa. Peça cabdal per la plantilla dirigida per Pedro Martínez, que ha jugat els play-off, la Copa del Rei i la final de la Champions League, Moneke va arribar al Bages procedent de l'Orleans de França i ha fet unes mitjanes de 14.5 punts i 8.2 rebots per partits a la Lliga Endesa, i de 13.9 punts i 6.3 rebots a la Champions.