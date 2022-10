El Baxi Manresa ha tancat un acord amb el CB Mollet, de LEB Plata, perquè el conjunt vallesà actuï aquest temporada com a equip vinculat. La col·laboració entre els dos clubs permetrà que el pivot gambià Musa Sagnia tingui llicència amb el Recambios Gaudí CB Mollet, però alhora reforci el Baxi en els entrenaments. Aquesta és la tercera temporada de Sagnia a Manresa, on ha passat per la categoria de júnior abans de començar a entrar en la dinàmica del primer equip.