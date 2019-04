«Els esquís de fusta són elegants i nobles; et connecten amb la muntanya» arxiu particular

Ha guanyat un premi a l'emprenedoria de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà amb uns esquís de fusta que han obert un nou concepte al sector

En el món multicolor plastificat del material d'esquí, Oriol Baró, de la Pobla de Lillet, hi ha sabut trobar un contrapunt. Enginyer de formació i sense una feina que li acabés d'omplir les expectatives, aquest jove de 37 anys va decidir apostar per un nou producte: esquís de fusta. Tota una revolució a les pistes perquè trenca amb la tònica dominant de les grans multinacionals del material d'esport. L'Oriol ve de guanyar un premi a l'emprenedoria atorgat per l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. Sembla que no serà l'únic...



Quina és la seva formació?

Soc enginyer industrial.

I la seva afició deu ser l'esquí.

Sí, és la meva passió.

De manera que ara ha pogut relligar les dues coses.

Sí, ara em dedico plenament a la fabricació dels esquís.

De què treballava abans, com va fer el canvi?

Jo he estat els últims vuit anys en una multinacional muntant quiròfans per tot Espanya. Treballava amb tecnologia mèdica; l'any 2015 amb uns amics vam plantejar-nos de fer els nostres propis esquís; era una idea boja que ens va portar a formar-nos i a posar-nos-hi. La il·lusió va anar creixent fins que els tres amics vam arribar a un punt diferent cadascun. Jo necessitava seguir explorant el sector perquè m'apassionava i la feina que tenia no m'acabava d'omplir. Em faltava la il·lusió. Vaig estar compaginant les dues feines durant un any i mig fins que hi vaig reflexionar i l'estiu passat vaig decidir dedicar-m'hi plenament. Tenia moltes comandes d'amics i coneguts. El mes d'octubre de l'any passat em vaig establir com a autònom i em vaig enfocar totalment a Liken.

Per què Liken?

Està inspirat en els líquens que són a la natura, sobre les roques. Simbolitza aquesta simbiosi entre fong i alga que metafòricament vull que sigui com la que hi ha entre l'esquiador i la muntanya. A més, és un nom potent que sona be. També té un component orgànic que simbolitza la connexió amb el bosc i el retorn als orígens.

On té l'empresa?

A la Pobla mateix. De moment és un taller, on ho faig tot artesanalment. Aviat creixerem i anirem a una nau.

Amb què fa els esquís?

Els faig manualment. M'arriben totes les matèries i jo els aplico un procés de laminat, en faig com un sandvitx i el fico en una premsa durant unes hores, més un procés a foc lent perquè el faig a temperatura ambient i amb deu hores de premsa, a diferència d'un esquí convencional, que es fa a altes temperatures i en deu minuts. Una vegada surten del forn, els deixo reposar uns dies i posteriorment els retallo, poleixo i envernisso, i hi faig el gravat làser amb un partner de Ripoll. L'esquí surt quasi per a esquiar, tan sols li falta la sola, a la qual s'ha de donar l'estructura i afilar els cantells, i això m'ho fa un altre partner de Puigcerdà amb qui també tinc molta confiança. Els partners són gent implicada en el projecte.

De quina fusta els fa?

El nucli és fusta de freixe allistonada. Després també treballo amb altres materials com ara el bambú o la paulònia, però sobretot el que utilitzo és el freixe.

Quin és el resultat?

Jo ofereixo un esquí amb un acabat superficial al gust del client; això vol dir que és personalitzable, des de la fusta de sobre, que pot ser noguer, bambú, cirerer, oliver o roure. És un acabat de fusta que es tradueix en un esquí noble i elegant. Hi ha clients que volen un acabat d'una fusta fosca, d'altres clara o de dos tons, i fins i tot un client em va demanar un gravat en làser de la imatge del Pedraforca. També ofereixo tots aquests tipus de personalitzacions.

Com es comporten aquests esquís respecte als convencionals?

Tenen el mateix lliscament perquè tenen la mateixa sola i els mateixos cantells. Sí que aposto per soles i cantells gruixuts, de manera que és un producte durable, que dura moltes temporades. Com que la fusta és noble, perdura amb els anys. Així com els materials sintètics van perdent propietats amb el temps i la gent s'ha de canviar els esquís cada tres o quatre anys, els de fusta no varien amb el temps. És un esquí noble que té més vida. Pel que fa al pes, l'esquí de muntanya pesa més que un de normal però tampoc no és un esquí pesat. Depenent de la talla, els esquís pesen al voltant del quilo i mig, com a referència. Els esquís de pista de fusta són lleugers perquè els convencionals porten materials pesats, i això l'esquiador de pista ho valora perquè és molt maniobrable i es comporta molt bé. Jo hi poso una capa de fibra de vidre per protegir el nucli i poder guanyar en elasticitat i resistència.

El client també pot triar la forma?

Tinc uns models base de pista per a eslàlom o gegant i també altres de més polivalents. També en tinc de freeride i de muntanya. Els puc fer a mida.

D'on rep la fusta?

Bé, ara en aquests inicis l'he comprat d'Eslovènia, però ja tinc controlada alguna empresa a qui podré encarregar fusta d'aquí. És un dels meus pròxims reptes.

Què li ha suposat el premi a l'emprenedoria?

Estic molt content perquè era una aposta arriscada. Encara que no hagués guanyat el premi, tan sols el fet de poder presentar-te a concursos com aquest ja és molt important per a mi. Quan fas un projecte i tens totes les idees i les passes que vols fer, i veus que ho has de comunicar tot, fer aquest treball per al concurs m'ha anat molt bé. Que et reconeguin que tens el millor projecte dels que s'han presentat et fa sentir molt content. Aquesta setmana passada també vaig guanyar un premi a l'emprenedoria de la Universitat de Barcelona i, encara més, m'han trucat d'ADN Emprèn de la Catalunya Central per dir-me que soc finalista del seu concurs.

Potser farà el triplet?

Ha, ha... ja estaria bé, però ja ho veurem, suposo que en aquest concurs hi ha projectes de molt nivell. Jo ja estic content.