? La casserrenca Montse Roset va impulsar l'empresa Xocomon el febrer del 2017 cansada de buscar per les botigues i supermercats alguna xocolata que no tingués cap traça de producte al·lergen. Disposada a assegurar una alimentació normalitzada per a la seva filla Clàudia, Roset va contactar amb una empresa de Bèlgica que li va subministrar peces de xocolata de cinc quilos per començar a elaborar productes sense al·lèrgens.