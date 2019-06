Viladomiu Nou recupera un camí centenari per a la caminada d'enguany

L'Associació de Veïns de Viladomiu Nou i els Grallers Miu Miu 9 han recuperat, en l'edició de la caminada d'enguany, que ja és la dinovena, un camí centenari que estava colgat de bardissa i que antigament era utilitzat per la gent de Casserres que baixava a treballar al Guixaró, i que puja per cal Rectoret fins a cal Bonhome.

Així ho han explicat els responsables de l'organització d'aquesta activitat consolidada a la colònia gironellenca, que cada any busquen algun atractiu diferencial per als participants. El recorregut d'enguany també passarà pel mig de les torres dels amos de Viladomiu Vell i Cal Bassacs per posar en valor del patrimoni industrial del municipi.

La caminada serà demà, 2 de juny. La sortida serà a les 8 del matí de la plaça de la Colònia. El recorregut és de 14 quilòmetres i el preu de l'activitat és de 8 euros l'adult i 5 euros els menors de 12 anys.

La caminada inclou un esmorzar a mig camí i diversos refrigeris al llarg dels controls que hi haurà en el recorregut.