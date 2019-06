Autoritats fora de l'església

La Patum dona peu a mil debats i discussions. En aquest mandat municipal, s'ha tornat a plantejar si la corporació havia d'anar a les celebracions religioses dels dies de Patum, ja que per primer cop l'equip de govern municipal no hi ha assistit. La meva opinió ha estat sempre que cada regidor havia d'obrar en consciència.

Pel que fa a mi, jo he cregut que hi havia d'anar, per tres raons. Primera: la Patum té l'origen dins de l'església i és plena d'elements religiosos. Segona: per tradició (la Patum és sobretot tradició). I tercera i principal: perquè la parròquia ens hi convida i els fidels ens demanen que els acompanyem.

I és que penso que els regidors han d'anar allí on la gent els convida, tant si és als oficis de l'església, la mesquita o la sala del regne, com si fos un partit d'un club esportiu local -al marge de si a un li agrada aquell esport o no. Com va dir l'alcalde Badia (ERC), del temps de la República, quan algú li va retreure d'anar a la missa de Patum: «El que hi va és l'alcalde de Berga, no pas el ciutadà Badia». I bé, ara només queda veure quina serà la polèmica del nou mandat.