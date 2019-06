Patum darrere de la càmera, sacrificada però agraïda

Que cadascú viu la Patum a la seva manera és, per bé que repetitiu, del tot cert. Entre aquest grapat de gent que no es limita a anar a saltar per places i carrers, n'hi ha uns quants que ho fan amb una càmera amb mà, amb voluntat de capturar i copsar els moments més especials de la Patum a través de les seves instantànies. Si per a molts patumaires és una quimera arribar al mig de la plaça i aconseguir la millor posició per veure els balls, la dificultat augmenta exponencialment fent-ho amb una càmera entre els dits. Per això, hem parlat amb 3 fotògrafs, dos de professionals, Manel Escobet, de Foto Luigi, i Rosa Castilla, de La Fotogràfica, i una que s'hi dedica de manera amateur, Marta Pont, perquè expliquin la seva experiència, les particularitats que té fer fotos a la festa, les seves debilitats fotogràfiques patumaires i metodologies de treball.